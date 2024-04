Dave & Buster’s International cementa la sua presenza nella regione APAC

Antonio Bautista, Chief International Development Officer of Dave & Buster’s and Paul Manuud, President of The Bistro Group (Photo: Business Wire)

Antonio Bautista, Chief International Development Officer of Dave & Buster’s and Paul Manuud, President of The Bistro Group (Photo: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Dave & Buster’s Entertainment, Inc., la destinazione insuperabile per qualità nei settori della ristorazione e dell’intrattenimento, è estremamente lieta di annunciare la sigla del suo più recente accordo di franchising che dà ulteriore impulso al brand nella regione APAC. Dave & Buster’s ha concluso un accordo che prevede l’apertura di cinque nuove sedi nelle Filippine, portando a 38 il numero di sedi internazionali.

Commenta Antonio Bautista, Chief International Development Officer presso Dave & Buster’s: “ Siamo estremamente lieti di annunciare la nostra espansione nelle Filippine, che segna un’altra pietra miliare nella nostra strategia di crescita globale. La nostra partnership con The Bistro Group nelle Filippine è coerente con la nostra mission: offrire esperienze di ristorazione e intrattenimento (‘Mangiare, bere, giocare e guardare’) eccezionali a una clientela più vasta. La reputazione del Bistro Group – un’impresa che fa tendenza nel settore della ristorazione nell’Asia sud orientale e oltre – ne fa un partner ideale per lanciare il nostro brand sul mercato filippino”.

Sottolinea Paul Manuud, Presidente The Bistro Group: “ Siamo rimasti colpiti dall’offerta olistica di Dave & Buster’s nel settore dell’ospitalità, che permette agli ospiti di consumare cibo e bevande, giocare e guardare eventi sportivi, il tutto in uno stesso posto. È un ottimo concetto di cui potremmo essere pionieri nelle Filippine dato che saremo i primi a presentare questa proposta nel settore della ristorazione locale”, esprimendo la sua fiducia nella partnership e così continuando: “ Entrare nel settore della ristorazione-intrattenimento (‘eatertainment’) con un brand famoso rappresenta uno sviluppo molto interessante per noi. Questa collaborazione migliora il nostro portafoglio, consentendoci di offrire esperienze di ristorazione e intrattenimento ineguagliate nelle Filippine”.

Dave & Buster’s ha attuato numerose iniziative strategiche per assicurare un’espansione globale coronata dal successo, tra cui uno spazio personalizzabile per lo svolgimento delle attività in modo da rispondere a specifici requisiti del mercato e la localizzazione delle voci del menu, con un accento sulle caratteristiche regionali per andare incontro alle preferenze e ai gusti locali. Inoltre ha introdotto un modello dinamico, proprietario di determinazione dei premi per offrire scelte flessibili, ha lanciato programmi di marketing globali e ha attuato una strategia e pacchetti di divertimento unici per differenziarsi nel mercato.

Dave & Buster’s inoltre guarda con fiducia all’opportunità di offrire ai clienti programmi di intrattenimento e per le ore tarde oltre a esperienze immersive che ne migliorino il coinvolgimento nel competitivo segmento della socializzazione. Con queste iniziative Dave & Buster’s si aspetta di offrire un’esperienza eccezionale ai clienti in tutto il mondo.

Informazioni su Dave & Buster’s

Fondata nel 1982 e con sede centrale a Coppell, Texas, Dave & Buster’s Entertainment, Inc., è proprietario e operatore di 223 sedi nel Nord America che offrono esperienze di ristorazione e intrattenimento di altissimo livello agli ospiti tramite due distinti brand: Dave & Buster’s e Main Event. Fanno parte del primo 164 sedi in 42 Stati, Porto Rico e nel Canada, che offrono agli ospiti l’opportunità di ‘Mangiare, bere, giocare e guardare’, il tutto in uno stesso posto. Ciascun locale offre un menu completo di antipasti e entrée, una scelta completa di bevande alcoliche e non alcoliche e un vasto assortimento di occasioni di intrattenimento incentrate sulla partecipazione a giochi e su eventi sportivi live e altri eventi registrati da seguire sugli schermi televisivi. L’altro brand, Main Event, consiste di 59 sedi in 20 Stati e offre piste di bowling, laser tag, sale con centinaia di giochi e realtà virtuale, che ne fanno il posto perfetto per le famiglie per stare insieme e tornare a casa con ottimi ricordi. Per maggiori informazioni visitare daveandbusters.com.

Informazioni su The Bistro Group

Fondata nel 1994, The Bistro Group è una delle catene di ristoranti più moderne delle Filippine, che ha popolarizzato il concetto di ristorazione ‘casual’ con il lancio di TGIFridays nel paese quasi 30 anni fa. Il suo successo ha condotto al lancio di altri brand di classe mondiale come Italianni’s, Denny’s, Buffalo Wild Wings, Texas Roadhouse, Randy’s Donuts e Hard Rock Café e altri nonché concetti asiatici come Watami, Modern Shang, Bulgogi Brothers e Fish & Co. Il gruppo possiede e gestisce Bistronomia, una serie di eleganti ristoranti spagnoli/mediterranei: Las Flores, Rambla, Tomatito, BCN by Las Flores e Rumba. Fa parte del suo portafoglio anche TBG Elite diretto dal pluripremiato corporate executive chef Josh Boutwood. I suoi ristoranti di primissimo livello, che si distinguono per gli ingredienti di alta qualità, i piatti che seguono le stagioni e i metodi di cottura unici, sono Helm, The Test Kitchen, Savage e Ember. La filosofia del Bistro Group è improntata alla massima attenzione ai clienti e questo ne determina il successo. Danno impulso alle sue operazioni la passione e l’impegno…in ogni ristorante, con ogni portata e con ogni servizio reso con eccezionale ospitalità.

Per i concetti alla base dei suoi ristoranti e ulteriori informazioni su The Bistro Group visitare https://www.bistro.com.ph/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.