Dave & Buster's International 加强其在亚太地区的地位

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dave & Buster's Entertainment, Inc.，作为美食、饮品和娱乐的终极目的地，非常高兴地宣布其最新的特许经营协议，进一步推动品牌在亚太地区的发展。Dave & Buster's已敲定了在菲律宾开设五家新店的协议，将国际开发店铺数量提升至38家。

Dave & Buster’s的首席国际发展官Antonio Bautista表示：“ 我们非常高兴地宣布进入菲律宾市场，这标志着我们全球增长战略中又一个重要的里程碑。我们与菲律宾的The Bistro Group的合作与我们的使命相一致，即向更广泛的受众提供卓越的'吃、喝、玩、看'体验。The Bistro Group在东南亚及其他地区餐饮行业中的声誉使其成为向菲律宾市场推广我们品牌的理想合作伙伴。”

The Bistro Group的总裁Paul Manuud表示：“ 我们对Dave & Buster’s在餐饮行业中提供的全方位服务留下了深刻的印象，客人可以在同一地点吃饭、喝酒、玩耍和观看体育节目。这是一个非常好的概念，在菲律宾有望成为本地餐饮行业的先驱。”他对这一合作表示了热情：“ 与一流品牌进入'餐饮娱乐'领域是我们的一大进展。这种合作丰富了我们的投资组合，使我们能够在菲律宾提供无与伦比的用餐和娱乐体验。”

Dave & Buster's已经实施了多项战略举措，以确保成功实现全球扩张，其中包括定制化的店面布局，以满足特定市场需求，并针对当地偏好和口味进行菜单本地化。他们还推出了专有的动态定价模型，提供灵活的定价选项，推出了全球营销计划，不受特定人群限制，同时也可以在当地执行，并实施了独特的娱乐策略和套餐，以在市场中彰显差异化。

Dave & Buster's还将为顾客提供本地化的娱乐和深夜节目，并引入沉浸式体验，以增强在竞争激烈的社交场所中的客户参与度。凭借这些举措，Dave & Buster's有信心为全球客户提供卓越的体验。

关于Dave & Buster’s

成立于1982年，总部位于德克萨斯州科佩尔市的Dave & Buster's Entertainment, Inc.是在北美拥有和经营223家场馆的公司，通过两个独特品牌为客人提供顶级的娱乐和餐饮体验：Dave & Buster’s和Main Event。该公司在42个州、波多黎各和加拿大拥有164家Dave & Buster's品牌店，为客人提供“吃喝玩看”的全方位体验。每家店提供全套的主菜和开胃菜菜单，以及各种酒精和非酒精饮料，以及围绕游戏和观看现场体育和其他电视节目的娱乐设施。该公司还在全美20个州经营了59家Main Event品牌店，提供最先进的保龄球、激光标签、数百款街机游戏和虚拟现实，是家庭亲子互动和留下美好回忆的完美场所。欲了解更多信息，请访问daveandbusters.com.

关于The Bistro Group:

成立于1994年，The Bistro Group是菲律宾最具进步性的餐厅连锁之一，几乎30年前引入了TGIFridays等休闲餐饮概念，推动了这一概念在菲律宾的普及。其成功导致了其他世界级品牌的推出，如Italianni’s、Denny’s、Buffalo Wild Wings、Texas Roadhouse、Randy’s Donuts和Hard Rock Café等，以及亚洲概念餐厅，如Watami、Modern Shang、Bulgogi Brothers和Fish & Co。该公司拥有并经营Bistronomia，这是一家集合了精品西班牙/地中海餐厅的系列，其中包括Las Flores、Rambla、Tomatito、BCN by Las Flores和Rumba。此外，其投资组合中还包括由屡获殊荣的企业执行总厨Josh Boutwood打造的TBG Elite。其优秀餐厅以优质食材、季节性和独特的烹饪方法为特色，包括Helm、The Test Kitchen、Savage和Ember等。The Bistro Group秉持以人为本的理念驱动其成功。激情和承诺推动其业务……在每家餐厅、每道菜后面，以及每次提供慷慨款待的服务中。

有关餐厅概念和The Bistro Group的更多信息，请访问 https://www.bistro.com.ph/.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。