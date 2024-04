Warstwowa pamięć masowa do kopii zapasowych stworzona przez ExaGrid uznana za „Rozwiązanie Roku w Dziedzinie Kopii Zapasowych” w ramach piątej edycji przyznawanych corocznie nagród Data Breakthrough Awards

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Firma ExaGrid ® , twórca jedynej w branży warstwowej pamięci do przechowywania kopii zapasowych z blokadą czasu przechowywania, która obejmuje warstwę „niezorientowaną na sieć” (warstwową szczelinę powietrzną), opóźnione żądania usunięcia kopii zapasowych oraz niezmienność obiektów w celu ochrony przed oprogramowaniem ransomware, ogłosiła dzisiaj, że jej warstwowa pamięć do kopii zapasowych została zwycięzcą w kategorii „Rozwiązanie Roku w Dziedzinie Kopii Zapasowych” w ramach piątej edycji przyznawanych corocznie nagród Data Breakthrough Awards, zarządzanych przez Data Breakthrough, niezależną organizację zajmującą się badaniami rynku, która przyznaje wyróżnienia czołowym firmom, technologiom i produktom na dzisiejszym globalnym rynku technologii danych.

Stworzona przez ExaGrid przełomowa warstwowa pamięć do kopii zapasowych zapewnia między innymi kompleksowe bezpieczeństwo, odzyskiwanie danych po ataku ransomware oraz wiele opcji odtwarzania awaryjnego. Rozwiązanie to polega na zapisywaniu kopii zapasowych bezpośrednio w strefie docelowej (Landing Zone) dyskowej pamięci podręcznej, unikając w ten sposób przetwarzania liniowego i zapewniając najwyższy poziom wydajności kopii zapasowych, czego skutkiem jest krótkie okno kopii zapasowej. Funkcja adaptacyjnej deduplikacji realizuje równolegle zadania deduplikacji i replikacji oraz operacje na kopiach zapasowych, co umożliwia uzyskanie dobrego wskaźnika odzyskiwania (RPO). Dane deduplikowane do warstwy repozytorium można jednocześnie replikować do drugiego centrum danych lub do publicznej chmury celem odtwarzania awaryjnego (DR). ExaGrid oferuje jedyną dwuwarstwową pamięć kopii zapasowych z kompleksowym podejściem do bezpieczeństwa.

Opracowana przez ExaGrid architektura z możliwością rozbudowy obejmuje całe urządzenia i zapewnia stałą długość okna kopii zapasowej wraz z rosnącą ilością danych. Urządzenia obejmują dysk, moc obliczeniową, pamięć i przepustowość, a także możliwość uzupełnienia o dodatkowe urządzenia. System rośnie liniowo, utrzymując stałą długość okna kopii zapasowej, a klienci płacą tylko za potrzebną przestrzeń. Dane są deduplikowane do niezorientowanej na sieć warstwy repozytorium z funkcjami automatycznego równoważenia obciążenia i globalnej deduplikacji we wszystkich repozytoriach.

Ponadto firma ExaGrid niedawno dodała do swojej linii produktów trzy nowe modele urządzeń: EX54, EX84 i EX189, które oferują największą na rynku pojemność pamięci kopii zapasowych do pojedynczego systemu skalowalnego, oraz ogłosiła, że wszystkie urządzenia ExaGrid będą dostępne w modelach do 2U, umożliwiając wydajne wykorzystanie przestrzeni w szafie rack.

„ Jesteśmy wdzięczni za uznanie ze strony branży, którego wyrazem jest nagroda z cyklu Data Breakthrough Awards za 2024 rok. Gdy zorientowaliśmy się, że nie ma dostawców tworzących pamięć z funkcją optymalizacji tworzenia kopii zapasowych, stworzyliśmy naszą warstwową pamięć do kopii zapasowych, aby uzyskać poprawę wydajności tworzenia i odzyskiwania oraz skalowalność wraz z przyrostem danych” – mówi Bill Andrews, prezes i dyrektor zarządzający ExaGrid. „ Ekonomia zarządzania kopiami zapasowymi jest równie ważna jak wydajność. Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się największym niezależnym dostawcą pamięci do kopii zapasowych i będziemy nadal ulepszać nasze rozwiązanie, aby wyeliminować wszystkie problemy, przed którym stają organizacje podczas obsługi kopii zapasowych”.

Przyznawane corocznie nagrody Data Breakthrough Awards to pierwszy cykl nagród, których celem jest wyróżnienie innowatorów, liderów i wizjonerów w dziedzinie technologii danych z całego świata. Nagrody są przyznawane w wielu kategoriach, w tym DataOps, analizy danych, sztucznej inteligencji, analityki biznesowej, ochrony prywatności, przechowywania danych i nie tylko. Piąta edycja przyznawanych corocznie Data Breakthrough Award przyciągnęła tysiące nominowanych z całego świata.

„ Pamięć do kopii zapasowych ExaGrid zapewnia szybkie przetwarzanie i dużą wydajność odzyskiwania kopii zapasowych, kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, warstwę niezorientowaną na sieć oraz skalowalną architekturę, a także przodujące w branży wsparcie techniczne dla klientów. W dziedzinie kopii zapasowych organizacje muszą stawiać czoła niewiarygodnej liczbie problemów, w tym kwestii deduplikacji, która często wpływa negatywnie na tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych” – wyjaśnia Steve Johansson, dyrektor zarządzający w Data Breakthrough. „ Wyjątkowa architektura ExaGrid, ciągłe innowacje oraz zaangażowanie w stworzenie najlepszej istniejącej pamięci do kopii zapasowych to wyróżniki pamięci warstwowej ExaGrid. Z radością przyznajemy im wyróżnienie, jakim jest nagroda w kategorii «Rozwiązanie Roku w Dziedzinie Kopii Zapasowych» w 2024 roku”.

O ExaGrid

Firma ExaGrid oferuje warstwowe przechowywanie kopii zapasowych z unikatową strefą lądowania z pamięcią podręczną dysku, z repozytorium długoterminowego przechowywania i skalowalną architekturą. Strefa lądowania ExaGrid zapewnia najszybsze tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i natychmiastowe odzyskiwanie maszyn wirtualnych. Warstwa repozytorium oferuje najniższy koszt długoterminowego przechowywania. Skalowalna architektura ExaGrid obejmuje pełne urządzenia i zapewnia okno kopii zapasowej o stałej długości wraz ze wzrostem ilości danych, co pozwala wyeliminować kosztowne kompleksowe aktualizacje wyposażenia i starzenie się produktów. ExaGrid oferuje tylko dwuwarstwowe przechowywanie kopii zapasowych z warstwą niedostępną w sieci (tworząc wolną przestrzeń warstwową), opóźnione usuwanie i trwałe obiekty umożliwiające odzyskiwanie po ataku ransomware.

Firma ExaGrid posiada stacjonarne systemy sprzedaży i przedsprzedaży z obsługą inżynierską w następujących krajach: Argentyna, Australia, Beneluks, Brazylia, Kanada, Chile, WNP, Kolumbia, Czechy, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Meksyk, kraje skandynawskie, Polska, Portugalia, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Korea Południowa, Hiszpania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i inne regiony.

Odwiedź nas pod adresem exagrid.com lub skontaktuj się z nami przez serwis LinkedIn. Sprawdź, jakie są doświadczenia naszych klientów. Dowiedz się, dlaczego teraz poświęcają zdecydowanie mniej czasu na tworzenie kopii zapasowych. Poznaj historie sukcesu naszych klientów. Jako ExaGrid jesteśmy dumni z naszego wyniku +81 NPS!

ExaGrid jest zarejestrowanym znakiem towarowym ExaGrid Systems, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

Informacje o Data Breakthrough

Cykl Data Breakthrough Awards, będący częścią działalności organizacjiTech Breakthrough, czołowego światowego dostawcy analityki rynkowej i zarazem platformy do wyrażania uznania innowatorom i liderom technologicznym, ma na celu uhonorowanie twórców innowacji i przełomów rynkowych na polu technologii, usług, firm i produktów związanych z danymi. Globalny cykl Data Breakthrough Awards stanowi forum, na którym wyrażane jest publiczne uznanie dla osiągnięć firm zajmujących się danymi i ich produktów w takich kategoriach, jak analiza danych, zarządzanie danymi, infrastruktura i sprzęt, przechowywanie danych, analityka biznesowa i nie tylko. Więcej informacji zamieszczonych jest na witrynie DataBreakthroughAwards.com.

Tech Breakthrough LLC nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi ani usłudze prezentowanej w ramach naszej działalności związanej z wyrażaniem uznania, ani nie zaleca użytkownikom technologii wyboru wyłącznie dostawców, których wyróżniono nagrodami. Uznanie ze strony Tech Breakthrough LLC jest oparte na opiniach organizacji Tech Breakthrough LLC i nie należy go interpretować jako stwierdzenia faktu. Tech Breakthrough LLC wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, dotyczących swojej działalności związanej z wyrażaniem uznania, w tym wszelkich gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.