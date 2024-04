LOS ANGELES & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een internationaal videogame-commercebedrijf, hielp met succes de aansturing te verwezenlijken van de in Tokio gevestigde game "Tamagotchi Uni", een servive van Bandai Co., Ltd. aangeboden via de Xsolla Web Shop-technologie. Xsolla, die gespecialiseerd is in geavanceerde gamebetaaloplossingen voor ontwikkelaars op verschillende platformen, waaronder gsm, pc, cloud en het internet, zet zich in om het engagement van spelers te bevorderen en aan de behoeften van gamers over de hele wereld te voldoen.

Dit partnerschap zal gebruikers van "Tamagotchi Uni" een praktische betaalomgeving bieden om digitale content te kopen en te downloaden, zodat zij kunnen spelen en betalen voor hun gamingervaring op een manier die zij verkiezen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.