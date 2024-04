La solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid est nommée Solution de sauvegarde de données de l’année dans le cadre du 5e programme annuel des Data Breakthrough Awards

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé (Tiered Backup Storage) du marché, dotée d’une fonction de verrouillage du temps de rétention (Retention Time-Lock) qui inclut un niveau ne faisant pas face au réseau (créant un espace d’air à plusieurs niveaux), des suppressions retardées et une immuabilité pour la récupération des rançongiciels, a annoncé aujourd’hui que son système de stockage de sauvegarde hiérarchisé avait été désigné comme lauréat du prix « Solution de sauvegarde de données de l’année » dans le cadre du 5e programme annuel des Data Breakthrough Awards de Data Breakthrough, une organisation indépendante d’intelligence de marché qui reconnaît les entreprises, les technologies et les produits les plus performants sur le marché mondial actuel des technologies de l’information.

La solution révolutionnaire de stockage de sauvegarde à plusieurs niveaux d’ExaGrid offre une sécurité complète, une récupération contre les rançongiciels, de multiples options de reprise après sinistre, et bien d’autres choses encore. La solution écrit les sauvegardes directement dans une zone d’atterrissage de cache disque, évitant le traitement en ligne et garantissant des sauvegardes ultraperformantes, ce qui se traduit par une fenêtre de sauvegarde courte. La déduplication adaptative permet d’effectuer la déduplication et la réplication en parallèle avec les sauvegardes pour un point de récupération fort (recovery point, RPO). Au fur et à mesure que les données sont dédupliquées vers le niveau de dépôt (Repository Tier), elles peuvent également être répliquées vers un second centre de données ou vers le cloud public pour la reprise après sinistre (disaster recovery, DR). ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux avec une sécurité complète.

L’architecture évolutive d’ExaGrid inclut une gamme d’appliances complète et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent. Les appliances contiennent des disques, de la puissance de traitement, de la mémoire et de la bande passante, et des appliances supplémentaires peuvent être ajoutées. Le système évolue de manière linéaire, en maintenant une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe, et les clients ne paient que pour ce dont ils ont besoin. Les données sont dédupliquées dans le niveau de dépôt ne faisant pas face au réseau, avec un équilibrage automatique de la charge et une déduplication globale dans tous les dépôts.

En outre, ExaGrid a récemment ajouté trois nouveaux modèles d’appliances à sa gamme de produits : les modèles EX54, EX84 et EX189, qui offrent la plus grande capacité de stockage d’un système évolutif unique pour tout stockage de sauvegarde sur le marché, et a annoncé que toutes les appliances ExaGrid étaient désormais disponibles dans des modèles 2U, offrant davantage d’efficacité en matière d’espace de rack.

« Nous sommes reconnaissants de cette reconnaissance de l’industrie obtenue dans le cadre du programme Data Breakthrough Awards 2024. Lorsque nous avons réalisé qu’aucun fournisseur n’offrait de solutions de stockage optimisant la sauvegarde, nous avons conçu notre solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé dans le but précis d’améliorer les performances de sauvegarde, de restaurer la performance, et d’assurer l’évolutivité au fur et à mesure de l’augmentation de la quantité de données », a déclaré Bill Andrews, président-directeur général d’ExaGrid. « Les aspects économiques de la sauvegarde sont tout aussi importants que les performances. Nous sommes fiers d’être le plus important fournisseur indépendant de stockage de sauvegarde, et nous allons continuer à faire évoluer notre solution dans le but d’éliminer tous les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’il s’agit de sauvegardes. »

Les Data Breakthrough Awards annuels sont le premier programme de récompenses créé pour reconnaître les innovateurs, les leaders et les visionnaires de la technologie des données du monde entier dans une variété de catégories, y compris le DataOps, l’analyse des données, l’IA, la veille économique, la confidentialité des données, le stockage des données et bien d’autres encore. La 5e édition annuelle des Data Breakthrough Awards a suscité des milliers de candidatures à travers le monde.

« La solution de stockage hiérarchisé d’ExaGrid offre une ingestion de sauvegarde et une restauration de la performance rapides, des fonctions de sécurité complètes, un niveau ne faisant pas face au réseau et une architecture évolutive, ainsi qu’un support client de premier plan. Les entreprises doivent faire face à un nombre incroyable de problèmes lorsqu’il s’agit de la sauvegarde, y compris la déduplication qui a souvent un impact négatif sur les performances de sauvegarde et de restauration », a déclaré Steve Johansson, directeur général de Data Breakthrough. « L’architecture unique d’ExaGrid, son innovation constante et son engagement à offrir la meilleure solution de stockage de sauvegarde sont ce qui permet à la solution de stockage hiérarchisé d’ExaGrid de se démarquer ; nous sommes ravis de lui décerner notre titre de “Solution de sauvegarde de données de l’année 2024”. »

À propos d'ExaGrid

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d’application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d’application d’ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L’architecture expansive d’ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l’obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non orienté réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d’ingénieurs systèmes d’avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d’autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fière de son score NPS de +81 !

À propos de Data Breakthrough

Faisant partie de l’organisation Tech Breakthrough, une plateforme d’information et d’intelligence de marché de premier plan pour l’innovation et le leadership technologiques, le programme Data Breakthrough Awards vise à récompenser l’excellence en termes de technologies de données, de services, d’entreprises et de produits. Le programme mondial Data Breakthrough Awards offre un forum de reconnaissance publique autour des réalisations des entreprises de données et des solutions dans des catégories telles que l’analyse des données, la gestion, les infrastructures et le matériel, le stockage, la veille économique et plus encore. Pour plus d’informations, rendez-vous sur DataBreakthroughAwards.com.

