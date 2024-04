La Gran Carpa Catedral alcança novas audiências na Europa e na região MENA graças à cobertura via satélite do Eutelsat Group

PARIS--(BUSINESS WIRE)--O Eutelsat Group (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / Bolsa de Valores de Londres: ETL) anunciou uma nova parceria de vários anos com a La Gran Carpa Catedral (LGCC), instituição sem fins lucrativos localizada em Porto Rico, para fornecer serviços de distribuição via satélite no Oriente Médio e África do Norte (MENA) e na Europa. Essa colaboração alavanca a ampla cobertura do satélite EUTELSAT 8 West B da Eutelsat Group para transmitir o canal de TV da LGCC a audiências na Europa e MENA.

Essa nova parceria destaca a contínua relevância dos canais de TV via satélite para ampliar seu alcance a novas audiências globalmente. O satélite EUTELSAT 8 West B está localizado no principal bairro de vídeo da região MENA para TV via satélite, dando acesso a canais de alta definição a mais de 60 milhões de residências com TV. Oferece às emissoras o maior alcance exclusivo na região, favorecendo as audiências no bairro de vídeo 7/8° Oeste graças à sua gama incomparável de cerca de 900 canais de TV.

Julio Angel Cruz, diretor de comunicações da La Gran Carpa Catedral, Corp., comentou: "Estamos felizes que a Eutelsat nos permitiu estabelecer uma transmissão direta desde Porto Rico às nossas contrapartes na África e na Europa por meio do satélite E8WB, de maneira supreendentemente direta. Somos sinceramente gratos à Eutelsat por sua assistência na nossa língua e por todo o suporte fornecido para tornar isso possível".

Guillermo Haller Sánchez, diretor de vendas da Eutelsat Américas, acrescentou: "Somos gratos pela confiança mostrada pelo nosso novo parceiro, La Gran Carpa Catedral, à medida que eles vêm conosco nesta nova jornada. Essa parceria com a LGCC é prova da abordagem inovadora e adaptativa da Eutelsat ao fornecimento de conteúdo por vídeo de alta qualidade em diversas regiões. Nossa ampla e confiável cobertura garante que possamos atender as necessidades únicas dos nossos clientes, e estamos empolgados com as oportunidades que essa colaboração apresenta".

Sobre o Eutelsat Group

O Eutelsat Group é líder global em comunicações via satélite, oferecendo serviços de conectividade e transmissão em todo o mundo. O Grupo foi formado pela combinação da empresa e da OneWeb em 2023, tornando-se a primeira operadora de satélites GEO-LEO totalmente integrada com uma frota de 35 satélites geoestacionários e uma constelação de órbita terrestre baixa (LEO) de mais de 600 satélites. O Grupo atende às necessidades dos clientes em quatro mercados verticais principais de vídeo, onde distribui mais de 6.500 canais de televisão, e nos mercados de conectividade de alto crescimento de conectividade móvel, conectividade fixa e serviços governamentais.

O conjunto único de ativos em órbita do Eutelsat Group permite que ele ofereça soluções integradas para atender às necessidades de clientes globais. A empresa tem sede em Paris, e o Grupo Eutelsat emprega mais de 1.700 pessoas em mais de 50 países. O Grupo está comprometido em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris (código: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (código: ETL).

Saiba mais em www.eutelsat.com.

