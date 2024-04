AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Momento Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B (Adecuada), una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bb+” (Adecuada) y una Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “a+.MX” (Excelente) a Momento Seguros, S.A. de C.V. (Momento) (México). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Momento reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) marginal.

Momento es una insuretech mexicana establecida a partir de la idea de crear una compañía de seguros con ventajas tecnológicas en comparación a otras compañías tradicionales, iniciando operaciones en julio de 2023. La suscripción de la compañía se concentra en el negocio de autos en la Ciudad de México, lo que detona que su perfil de negocio sea considerado como limitado. AM Best monitoreará como su oferta de productos, así como su presencia geográfica, se continúa expandiendo a medida que el plan de negocios de Momento evoluciona, pero AM Best no espera que la evaluación de su perfil de negocio cambie en el mediano plazo.

La evaluación de fortaleza de balance de Momento como fuerte refleja el tamaño de su base de capital en comparación a los riesgos a los que está expuesta, caracterizada por su baja retención de negocio, portafolio de inversiones conservador y un nivel superior de security por parte de los participantes de su programa de reaseguro. Por otro lado, las proyecciones de crecimiento en primas de Momento prevén un crecimiento optimista en un mercado muy competitivo como lo es el segmento de autos, lo que podría ejercer presión sobre su nivel de adecuación de capital medido con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) en el mediano plazo si llegan a existir desviaciones importantes en su plan de negocios o infusiones de capital previstas. Sin embargo, mitigando este aspecto, los socios de la compañía han demostrado su compromiso a través de inyecciones de capital para respaldar las operaciones de negocio de Momento.

Momento ha definido políticas y procedimientos para sus prácticas de inversión y suscripción, las cuales se adhieren a su tolerancia al riesgo. Sin embargo, AM Best considera que hay un alto riesgo de ejecución en el plan de negocios de Momento, considerando su reciente creación, así como las dinámicas propias de mercado del segmento de autos. Por lo tanto, la evaluación de ERM por parte de AM Best es considerada como marginal.

El desempeño operativo es considerado como adecuado debido a la reciente creación de la compañía y su expectativa de llegar a su punto de equilibrio operativo para 2026. AM Best monitoreará los resultados operativos de la compañía, y si existen desviaciones con respecto a sus proyecciones actuales, AM Best podría revisar el impacto en este bloque en el corto plazo.

Las perspectivas estables de las calificaciones reflejan la expectativa por parte de AM Best de que Momento podrá administrar adecuadamente su base de capital para hacer frente a los riesgos que afronta de manera consistente conforme la estrategia y experiencia de la compañía evoluciona.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir como resultado de una minuciosa implementación del marco de ERM para mitigar el riesgo de implementación de Momento. Por otro lado, acciones negativas de calificación podrían ocurrir en caso de deficiencias en la implementación de la estrategia, derivando en un debilitamiento sustancial de la fortaleza de balance de la compañía.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

