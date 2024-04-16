ExaGrid分层备份存储被第五届年度数据突破奖励计划(Annual Data Breakthrough Awards Program)评为“年度最佳数据备份解决方案”

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ExaGrid ®是行业唯一提供保留时间锁定功能的分层备份存储解决方案，也是唯一提供延迟删除和不可变性功能的非面向网络的分层气隙隔离解决方案，可满足勒索软件攻击恢复的需要。该公司今天宣布其分层备份存储获选为“年度数据备份解决方案”奖的获奖者。该奖项是由 Data Breakthrough举办的第五届年度性数据突破奖励计划，Data Breakthrough是一家独立的市场情报组织，旨在表彰当今全球数据技术市场上的顶级公司、技术和产品。

ExaGrid突破性的分层备份存储提供了全面的安全性、勒索软件恢复、多种灾难恢复选项等。该解决方案直接将备份写入磁盘缓存着陆区，避免了内联处理，并确保了最高水平的备份性能，从而缩短了备份窗口。自适应重复数据删除在备份的同时，为强恢复点(RPO)执行重复数据删除和复制。在将重复数据删除到存储库层时，还可以将数据复制到第二个数据中心站点或公共云进行灾难恢复(DR)。ExaGrid提供了唯一的两层备份存储方法，具有全面的安全性。

ExaGrid的横向扩展架构包括完整的设备，并确保在数据增长时拥有固定长度的备份窗口。这些设备包含磁盘、处理能力、内存和带宽，并且可以添加其他设备。系统线性扩展，保持固定长度的备份窗口，客户只需支付所需的费用。数据重复数据删除到非面向网络的存储库层，具有自动负载均衡和跨所有存储库的全局重复数据删除功能。

此外，EX54、EX84和EX189是目前市场上最大的单扩展系统存储容量的备份存储设备，同时宣布所有的ExaGrid设备都是2U型号，可以提高机架空间效率。

ExaGrid 总裁兼CEO Bill Andrews表示：“ 我们非常感谢在2024年数据突破奖项目中获得的行业认可。当我们意识到没有供应商在构建优化备份的存储时，我们专门构建了分层备份存储，以提高备份性能、恢复性能和随着数据增长的可扩展性。备份的经济性与性能同样重要。我们很自豪能成为最大的独立备份存储供应商，我们将继续创新我们的解决方案，目标是消除组织在备份方面面临的所有挑战。”

年度性的数据突破奖是首屈一指的奖项计划，旨在表彰来自世界各地的数据技术创新者，领导者和有远见的人，包括DataOps，数据分析，人工智能，商业智能，数据隐私，数据存储等等。第五届年度数据突破奖吸引了来自全球各地的数千项提名。

Data Breakthrough公司总经理Steve Johansson表示:“ ExaGrid备份存储提供快速的备份摄取和恢复性能、全面的安全特性、非面向网络的层和横向扩展架构以及行业领先的客户支持。组织在备份方面面临着大量的问题，包括重复数据删除，这通常会对备份和恢复性能产生负面影响。ExaGrid的独特架构，不断创新，并致力于提供最好的备份存储解决方案，使其分层备份存储脱颖而出，我们很高兴将2024年度最佳数据备份解决方案大奖授予他们!”。

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

请浏览 exagrid.com 或在 LinkedIn 上关注我们。如需了解我们的客户对其自身非凡体验的看法，并了解为什么他们目前在备份存储上花费的时间大大减少，请阅读 客户成功案例. ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

关于 Data Breakthrough

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