Mundipharma et Vectura annoncent leur intention de reformuler l’aérosol-doseur pressurisé (ADp) flutiform ® (à base de propionate de fluticasone et de fumarate de formotérol) afin de réduire l’empreinte carbone du produit

CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--À la suite d’une collaboration à long terme ainsi que de travaux de planification et de développement à l’échelle du laboratoire, Mundipharma et Vectura vont maintenant poursuivre le développement de la reformulation de flutiform® (propionate de fluticasone/fumarate de formotérol). La reformulation garantira à terme un produit tout aussi efficace pour les patients, mais à l’impact encore réduit sur l’environnement.

Le produit concerné est un aérosol-doseur pressurisé (ADp) éprouvé destiné au traitement de l’asthme, pour lequel l’utilisation d’un produit combiné est appropriée, et qui est disponible sur le marché depuis plus d’une décennie.3

Il utilise actuellement comme agent propulseur l’hydrofluoroalcane 227 (HFA-227), un type de gaz à effet de serre fluoré.3 Le règlement de l’Union européenne sur ces types de gaz vise à réduire leur utilisation, et donc leurs émissions, de deux tiers d’ici 2030.1

Des travaux sont déjà en cours pour trouver une alternative au gaz HFA-227 utilisé dans les ADp à base de propionate de fluticasone et de fumarate de formotérol. Cette nouvelle collaboration redynamisera les efforts visant à identifier un gaz propulseur plus respectueux de l’environnement et à passer à ce gaz. En cas de succès, l’impact sur le réchauffement climatique sera nettement plus faible et le règlement de l’Union européenne relatif aux gaz à effet de serre fluorés sera respecté.1

Étant donné que l’on recense plus de 262 millions de personnes souffrant d’asthme dans le monde, la reformulation de certains traitements antiasthmatiques visant à réduire les émissions de carbone pourrait avoir un impact significatif sur l’empreinte carbone mondiale.4,5

« Nous sommes déterminés à influencer de manière positive la vie des patients asthmatiques dans le monde entier. Il s’agit de la première étape de notre plan à long terme visant à mettre au point un inhalateur pour l’asthme aux émissions quasi nulles. Nous sommes résolus à atteindre cet objectif avant l’entrée en vigueur de l’interdiction des gaz HFA (hydrofluoroalcanes) par l’Union européenne, et notre collaboration avec Vectura apporte la preuve de cette résolution, tout comme l’objectif d’engagement mondial que nous avons pris en faveur d’une innovation durable dans le domaine de la santé », a déclaré Yuri Martina, directeur du développement et médecin-chef chez Mundipharma.

« Chez Vectura, notre priorité est d'arriver à ce que les patients à qui l’on a prescrit du propionate de fluticasone/fumarate de formotérol sous forme d’un ADp puissent continuer à bénéficier de ce traitement. Grâce à l’expertise et à la longue expérience de Vectura dans le développement de médicaments et de dispositifs de prescription sous forme inhalée, nous sommes convaincus que la collaboration avec Mundipharma va nous permettre d’assumer nos responsabilités environnementales et de permettre aux patients d’utiliser l’ADp à base de propionate de fluticasone et de fumarate de formotérol au cours des années à venir », a confié pour sa part Geraldine Venthoye, directrice scientifique de Vectura.

À propos de flutiform® (propionate de fluticasone/fumarate de formotérol) :

flutiform® est un inhalateur (aérosol-doseur pressurisé contenant un médicament en suspension) qui contient deux principes actifs, le propionate de fluticasone et le fumarate de formotérol dihydraté.3 Cette association à dose fixe de propionate de fluticasone et de fumarate de formotérol (flutiform®) est indiqué dans le traitement régulier de l’asthme lorsque l’utilisation d’un produit combiné (un corticostéroïde inhalé et un β2-agoniste à longue durée d’action) convient pour la prise en charge des symptômes de l’asthme.3

À propos de Mundipharma :

Mundipharma est une société de soins mondiale présente en Afrique, en Asie-Pacifique, au Canada, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Mundipharma se consacre à apporter des traitements novateurs aux patients dans les domaines des difficultés respiratoires, de la gestion de la douleur, des maladies infectieuses et des soins de santé grand public, ainsi que pour d’autres maladies graves et incapacitantes. Nos principes directeurs, centrés sur l’intégrité et orientés sur le patient, sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mundipharma.com.

À propos de Vectura :

Vectura est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (contract development and manufacturing organization, CDMO) spécialisée dans l’inhalation qui fournit des solutions de développement de médicaments inhalés visant à aider ses clients à mettre leurs médicaments à la disposition des patients. Forte de 25 ans d’expérience, l’entreprise offre une combinaison de science de la formulation, de technologie des dispositifs et d’expertise en matière de développement d’inhalateurs. Vectura est membre du groupe de sociétés Vectura Fertin Pharma. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vectura.com

