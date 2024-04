Dave & Buster’s International versterkt haar aanwezigheid in de APAC-regio

Antonio Bautista, Chief International Development Officer of Dave & Buster’s and Paul Manuud, President of The Bistro Group (Photo: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Dave & Buster's Entertainment, Inc., de ultieme bestemming voor eten, drinken en entertainment, kondigt met genoegen haar nieuwste franchiseovereenkomt aan die de ontwikkeling van het merk in de APAC verder uitbouwt. Dave & Buster’s heeft een deal afgerond om op de Filipijnen vijf nieuwe winkels te openen, waarmee het aantal winkels internationaal op 38 komt.

Antonio Bautista, Chief International Development Officer van Dave & Buster’s, verklaart: " We zijn opgetogen nu we onze uitbreiding naar de Filipijnen kunnen aankondigen. Dit is een nieuwe, belangrijke mijlpaal in onze wereldwijde groeistrategie. Ons partnerschap met The Bistro Group op de Filipijnen ligt in lijn met onze missie om uitzonderlijke 'Eat, Drink, Play, and Watch'-ervaringen bij een breed publiek aan te bieden. De reputatie van The Bistro Group als trendsetter in de F&B-sector in Zuidoost-Azië en daarbuiten maakt van hen een ideale partner om ons merk op de Filipijnse markt te introduceren."

Paul Manuud, voorzitter van The Bistro Group, merkt op: " We zijn onder de indruk van het holistische aanbod van Dave & Buster’s in de sector van de gastvrijheid, waar gasten kunnen eten, drinken, spelen en sportshows bekijken, allemaal op één enkele locatie. Het is een zeer goed concept dat in de Filipijnen goed kan aanslaan, omdat het een unicum vormt in het plaatselijke F & B-landschap.” Enthousiast over het partnerschap gaat hij verder: " De 'eatertainment'-sector aanboren met een vermaard merk is voor ons een interessante ontwikkeling. Deze samenwerking verbetert onze portfolio, en stelt ons in staat om ongeëvenaarde eet- en entertainmentervaringen op de Filipijnen aan te bieden."

Dave & Buster's heeft verschillende strategische initiatieven geïmplementeerd om een succesvolle wereldwijde uitbreiding te verzekeren, waaronder een gepersonaliseerde voetafdruk om te beantwoorden aan specifieke marktvereisten en de lokalisering van menuvoorstellen met sterk regionale resonantie om een aanbod te doen volgens de plaatselijke voorkeuren en smaken. Ze hebben ook een eigen, dynamisch model voor prijsbepaling geïntroduceerd, om flexibele prijsopties aan te bieden, wereldwijde marketingprogramma's gelanceerd die demografisch agnostisch maar toch lokaal uitvoerbaar zijn, en een unieke amusementstrategie en -pakketten geïmplementeerd om zich op de markt te onderscheiden.

Verder is Dave & Buster's opgetogen om de klanten plaatselijke lateavond-programma's aan te bieden en immersieve ervaringen voor te stellen om het klantenengagement in de concurrentiële socializing context te verbeteren. Dave & Buster's heeft er alle vertrouwen in dat zij hun klanten wereldwijd met deze intiatieven een uitzonderlijke ervaring zullen bieden.

Over Dave & Buster’s

Dave & Buster's Entertainment, Inc., werd in 1982 opgericht en heeft haar hoofdzetel in Coppell, Texas. Het is eigenaar en uitbater van 223 locaties in Noord-Amerika die gasten entertainment- en eetervaringen van topklasse aanbieden via twee verschillende merken: Dave & Buster’s en Main Event. Het bedrijf bezit 164 stores van het merk Dave & Buster’s in 42 staten, Puerto Rico en Canada en biedt gasten de "Eat Drink Play & Watch"-gelegenheid, allemaal in één enkele locatie. Elke store biedt een volledige menu met entrées en hapjes, een volledige selectie alcoholische en niet-alcoholische dranken, en een uitgebreid assortiment entertainment attracties toegespitst op het spelen van games en het kijken naar live sportuitzendingen en andere televisie-evenementen. Het bedrijf exploiteert ook 59 stores van het merk Main Event in 20 staten van het land, waar state-of-the-art bowling, laser tag, honderden arcade games en virtuele realiteit worden aangeboden, waardoor dit de perfecte plaats is voor gezinnen om samen leuke en heuglijke dingen te doen. Voor meer informatie gaat u naar daveandbusters.com.

Over The Bistro Group:

The Bistro Group werd in 1994 opgericht en is een van de meest progressieve restaurantketens van de Filipijnen die het casual eetconcept populair heeft gemaakt met de intrede van TGIFridays in het land, zo'n 30 jaar geleden. Het succes leidde tot de lancering van andere merken van wereldklasse, onder andere Italianni’s, Denny’s, Buffalo Wild Wings, Texas Roadhouse, Randy’s Donuts en Hard Rock Café, maar ook Aziatische concepten zoals Watami, Modern Shang, Bulgogi Brothers en Fish & Co. Het bedrijf is eigenaar en uitbater van Bistronomia, een verzameling van Spaanse/mediterrane boetiekrestaurants, Las Flores, Rambla, Tomatito, BCN by Las Flores en Rumba. Tot de portfolio behoort ook TBG Elite van de award-winnende corporate executive chef, Josh Boutwood. De voortreffelijke restaurants, die zich onderscheiden door kwaliteitsvolle ingrediënten, seizoensgebondenheid en unieke kookmethoden, zijn Helm, The Test Kitchen, Savage en Ember. The Bistro Group is gestoeld op een filosofie waar mensen centraal staan, wat de sleutel van het succes vormt. Passie en gedrevenheid sturen de activiteiten aan… in elk restaurant, achter elk gerecht en bij elke service die getuigt van gulle gastvrijheid.

Voor restaurantconcepten en meer informatie over The Bistro Group gaat u naar https://www.bistro.com.ph/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.