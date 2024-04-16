ExaGrid憑藉分層備份儲存解決方案獲第五屆「年度Data Breakthrough獎」評選為「年度資料備份解決方案」

麻薩諸塞州，馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ExaGrid ®是業界唯一提供含保留時間鎖定（包括非面向網路的儲存庫層（提供分層氣隙）、延遲刪除和勒索軟體恢復的不可變性）之分層備份儲存解決方案的供應商。該公司今天宣布其分層備份儲存榮獲第五屆年度「Data Breakthrough獎」評選為「年度資料備份解決方案」(Data Backup Solution of the Year)。「Data Breakthrough獎」由獨立市場情報組織「 Data Breakthrough」主辦，旨在表揚當今全球資料技術市場中的頂尖公司、技術和產品。

ExaGrid深具突破性的分層備份儲存技術提供全面的安全性、勒索軟體恢復、多重災難復原 (DR) 選擇等功能。該解決方案將備份直接寫入磁碟快取緩衝區，避免線內處理並確保最高級的備份功效，進而縮短備份時間。彈性重複資料刪除 (Adaptive Deduplication) 與備份並行，執行重複資料刪除和複製，以得到最佳恢復點 (RPO)。資料重複刪除到儲存庫層時，還可以複製到第二個資料中心站點或公有雲供災難復原使用。ExaGrid提供唯一具備全面安全性的兩層備份儲存方案。

ExaGrid的橫向擴展架構包括完整的設備，並確保隨著資料的增長提供固定長度的備份時間。這些設備包含磁碟、處理能力、記憶體和頻寬，還可以添加其他設備。該系統可線性擴展，維持固定長度的備份時間，客戶只需為他們需要的部分付費。透過跨所有儲存庫的自動負載平衡和全域重複資料刪除功能，將重複資料刪除到非面向網路的儲存庫層。

除此之外，ExaGrid產品線最近新增了三種新設備型號：EX54、EX84和EX189，為市面上所有備份儲存提供最大的單一橫向擴展系統儲存容量，並宣布所有ExaGrid設備均採用2U型號，以節省機架空間。

「我們非常感激2024年Data Breakthrough獎肯定我們對這個產業的貢獻。我們當初發現還沒有供應商提供適合備份使用的儲存解決方案，因而專門針對改善備份效果、復原表現、以及資料量成長時的可擴展性來打造我們的分層備份儲存解決方案。」ExaGrid總裁暨執行長Bill Andrews表示，「備份的經濟性和效能同樣重要。能夠成為最大的獨立備份儲存解決方案供應商，我們深感驕傲；並將以協助各機構組織克服備份挑戰為目標，繼續創新我們的解決方案。」

年度Data Breakthrough獎是表揚全球資料科技創新者、領導者及願景的頂尖獎項，其獎項跨多種領域，包括DataOp、資料分析、人工智慧、商業情報、資料隱私、資料儲存等。第五屆年度Data Breakthrough獎共收到來自全球各地的數千份提名。

「ExaGrid備份儲存提供快速備份匯入和儲存性能、全面的安全功能、非面向網路的儲存庫層、橫向擴展架構，以及領先同業的客戶服務。說到備份，機構組織面臨的難題多得令人難以置信，包括時常為備份及儲存性能帶來負面作用的重複資料刪除。」Data Breakthrough管理總監Steve Johansson說，「ExaGrid擁有獨特架構、持續創新、並懷抱提供最佳備份儲存解決方案的決心，使ExaGrid的分層備份儲存解決方案與眾不同。由他們獲得2024年年度資料備份解決方案獎，可說是實至名歸。」

關於ExaGrid

ExaGrid 提供分級備份存儲，具有獨特的磁盤緩存着陸區、長期保留存儲庫和水平擴展架構。 ExaGrid 的着陸區可提供最快捷的備份、恢復和即時 VM 恢復。留存層可為長期留存提供最低的成本。ExaGrid 的水平擴展架構包括完整的設備，並可確保隨着資料的成長而提供具有固定長度的備份窗口，消除了昂貴的叉車式升級和產品過時淘汰。ExaGrid 可提供獨一無二的兩級備份存儲方法，具有非面向網絡的分層、延遲刪除和不可變對象，以幫助從勒索軟件的攻擊中復原。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

敬請瀏覽 exagrid.com 或透過 LinkedIn 關註我們。如需了解我們的客戶對其自身非凡體驗的看法，並了解為什麼他們目前在備份儲存上花費的時間大大減少，請閱讀 客戶成功案例. ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

關於Data Breakthrough

全球一流市場情報及技術創新與領導力評鑑平台供應商「Tech Breakthrough」於旗下設置「Data Breakthrough獎」，表揚創新與顛覆市場的資料科技、服務、公司及產品。全球性的Data Breakthrough獎提供一塊場域公開表揚資料服務公司及資料分析、管理、基礎設施及硬體、儲存、商業情報等領域內的解決方案成就。如需進一步資料，請造訪：DataBreakthroughAwards.com。

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