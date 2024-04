TELUS International et Appian renforcent leur partenariat stratégique pour aider les entreprises à simplifier les processus d’affaires complexes au moyen d’une plateforme novatrice d’automatisation à programmation schématisée

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu pour des marques mondiales créatrices de marché, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son partenariat stratégique avec Appian (Nasdaq : APPN) afin d’offrir aux clients une chaîne de valeur de bout en bout rapide et agile au moyen d’une plateforme d’automatisation en tant que service (AaaS) intelligente.

Dans le cadre de son partenariat avec Appian, TELUS International a établi un écosystème de TI unifié optimisé par l’IA. Cet écosystème réunit des technologies, comme l’IA, l’apprentissage-machine et l’automatisation robotisée des processus, pour créer une architecture de fabrique de données qui intègre la gestion de données de prochaine génération à l’échelle de l’entreprise et la livraison aux terminaux sur site et dans de multiples environnements infonuagiques. La plateforme d’automatisation des processus à programmation schématisée d’Appian permet de créer des applications avec une interface visuelle, ce qui accélère et démocratise leur conception et aide à résoudre les lacunes en matière de compétences dans de nombreuses entreprises.

« Des solutions d’automatisation à programmation schématisée intelligentes, accessibles grâce à un service infonuagique sur demande sont essentielles pour modifier la façon dont les équipes conceptualisent et exécutent leur travail et pour favoriser une approche plus agile afin d’aborder de manière rapide, efficace et rentable la complexité des demandes commerciales modernes et des dynamiques du marché, explique Monty Hamilton, premier vice-président, TELUS International. Notre collaboration encore plus étroite avec Appian marque une étape essentielle dans notre démarche d’autonomisation des clients au moyen de solutions d’automatisation qui éclipsent le rapport effort-récompense de la conception de logiciel. L’intégration des fonctions à programmation schématisée d’Appian à nos capacités actuelles nous a aidés à mettre au point une gamme d’applications interconnectées supérieures et novatrices qui facilitent la collaboration transparente entre divers services et l’automatisation de processus opérationnels de bout en bout plutôt que celle de tâches cloisonnées. »

« L’agilité et l’adaptabilité de la plateforme Appian combinée à la plateforme AaaS de TELUS International permettent aux entreprises dans tous les secteurs d’aborder de manière unique les défis à relever et d’obtenir des résultats concrets, précise Medhat Galal, premier vice-président, Ingénierie à Appian. Ensemble, nous sommes en mesure de promouvoir l’innovation et de réduire les tâches exigeant beaucoup de ressources grâce au développement d’une programmation schématisée optimisée par l’IA et à l’automatisation des processus de bout en bout. »

Étude de cas : Des services de conception réseau transformateurs pour TELUS Communications, chef de file en télécommunication et technologie

Les entreprises médiatiques et de télécommunication sont à l’épicentre de l’économie numérique – elles bâtissent des infrastructures qui nous relient à tous les aspects de la vie. Devant prendre en charge des réseaux tentaculaires, des activités complexes et les demandes croissantes des clients, ces entreprises doivent gérer des milliers de tâches pour déployer des infrastructures dans diverses divisions et sur de vastes territoires. Cela entraîne souvent des processus inefficaces qui ralentissent les progrès et l’innovation et augmentent les coûts.

En utilisant la plateforme AaaS avancée de TELUS International qui intègre les capacités de conception d’applications à programmation schématisée d’Appian, les employés de TELUS ont pu mettre au point des outils de construction de réseau offrant un grand éventail de fonctions comme la conception, la configuration, la mise en œuvre et l’optimisation de réseaux, plus rapidement qu’avec les méthodes classiques. La plateforme AaaS avancée de TELUS International a permis aux utilisateurs de TELUS de développer des outils cinq fois plus rapidement que les méthodes classiques grâce à des gains en efficacité et une collaboration améliorée. Cela a soutenu l’automatisation des processus commerciaux au sein des activités essentielles de l’entreprise pour les réseaux de TELUS, entraînant des économies de 5 M$ CA en 2023.

« TELUS collabore avec TELUS International et Appian depuis cinq ans, souligne Raymond Saoumah, vice-président, Ingénierie des services mobiles, Construction du réseau et Opérations, à TELUS Communications. Ensemble, nous avons créé un centre d’excellence permettant l’essai et le développement de nombreuses applications et automatisations stimulant une mise en œuvre et une gestion efficaces de nos réseaux mobiles alors que nous cherchons de nouvelles et meilleures façons de répondre aux besoins en constante évolution des clients à l’échelle de notre infrastructure en expansion rapide. »

« TELUS continue d’être un client exceptionnel qui nous offre une occasion unique de concevoir, développer, livrer et mettre à l’essai de nouveaux concepts, technologies et solutions dans des situations concrètes, qui pourront être utiles à d’autres clients du secteur des médias et des communications, ajoute Hamilton. TELUS International et Appian continueront d’appuyer la transformation numérique optimisée par l’IA de TELUS afin qu’elle puisse améliorer ses applications et répondre à des besoins d’affaires toujours changeants, notamment la fabrique de données, l’exploration des processus et la restructuration. »

Forte d’un solide bilan de réalisations auprès de marques de médias et de communication connues mondialement, TELUS International s’est imposée comme un partenaire de confiance pour les entreprises de télécommunication axées sur la transformation numérique de leurs réseaux filaires et mobiles. La méthodologie systématique de TELUS International permet d’analyser les environnements de service de ses clients pour cerner les occasions d’amélioration des processus et de mise en œuvre de l’automatisation intelligente. La société offre également des services gérés, notamment de surveillance, de maintenance et de soutien, les entreprises n’ayant ainsi plus à se soucier de gérer des systèmes d’automatisation complexes.

En collaborant avec TELUS International, les entreprises de télécommunication peuvent aborder l’ère du numérique en toute confiance, en sachant qu’elles ont un allié fiable, déterminé à favoriser leur réussite dans un contexte de télécommunication évoluant rapidement. Parlez avec un expert en solutions de TELUS International dès maintenant.

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l'équipe et de ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités.

Appian est une entreprise de logiciels qui automatise les processus opérationnels. La plateforme d'automatisation des processus optimisée par l'IA d'Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser même les processus les plus complexes, du début à la fin.

