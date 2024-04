O armazenamento de backup em camadas da ExaGrid foi nomeado ‘Solução de backup de dados do ano’ no 5º Programa anual de prêmios Data Breakthrough Awards

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A ExaGrid ®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com Retenção Temporizada que inclui uma camada não voltada para a rede (criando uma lacuna de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que seu armazenamento de backup em camadas foi selecionado como vencedor do prêmio ‘Data Backup Solution of the Year’ (Solução de backup de dados do ano) no 5º programa anual de prêmios Data Breakthrough Awards conduzido pela Data Breakthrough, uma organização independente de inteligência de mercado que reconhece as principais empresas, tecnologias e produtos no mercado global de tecnologia de dados atualmente.

O inovador armazenamento de backup em camadas da ExaGrid oferece segurança abrangente, recuperação de ransomware, várias opções de recuperação de desastres e muito mais. A solução grava backups diretamente em uma Landing Zone de cache de disco, evitando o processamento em linha e garantindo o mais alto nível de desempenho de backup, o que resulta em uma janela de backup curta. A Deduplicação Adaptativa executa a desduplicação e a replicação em paralelo com os backups para obter um ponto de recuperação (RPO) forte. Como os dados estão sendo deduplicados na camada de repositório, eles também podem ser replicados em um segundo local do data center ou na nuvem pública para recuperação de desastres (DR). A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com segurança abrangente.

A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam. Os dispositivos contêm disco, potência de processamento, memória e largura de banda, e dispositivos adicionais podem ser adicionados. O sistema escala linearmente, mantendo uma janela de backup de comprimento fixo, e os clientes pagam apenas pelo que precisam. Os dados são deduplicados no Nível de Repositório não voltado para a rede, com balanceamento de carga automático e deduplicação global em todos os repositórios.

Além disso, a ExaGrid adicionou recentemente três novos modelos de dispositivos à sua linha de produtos: o EX54, o EX84 e o EX189, que oferecem a maior capacidade de armazenamento de sistema de scale-out único para qualquer armazenamento de backup do mercado, e anunciou que todos os dispositivos da ExaGrid estão disponíveis em modelos 2U, oferecendo eficiência de espaço em rack.

“ Somos gratos por esse reconhecimento do setor no programa de prêmios Data Breakthrough Awards de 2024. Quando percebemos que nenhum fornecedor estava construindo armazenamento que otimizasse o backup, desenvolvemos nosso Armazenamento de Backup em Camadas especificamente para melhorar o desempenho do backup, desempenho de restauração e escalabilidade à medida que os dados crescem”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “ A economia do backup é tão importante quanto o desempenho. Estamos orgulhosos de ser o maior fornecedor independente de armazenamento de backup e continuaremos a inovar nossa solução com o objetivo de eliminar todos os desafios que as organizações enfrentam quando se trata de backups.”

O programa anual de prêmios Data Breakthrough Awards é o principal programa de premiação fundado para reconhecer os inovadores, líderes e visionários da tecnologia de dados de todo o mundo em uma série de categorias, incluindo DataOps, Análise de dados, IA, Inteligência de negócios, Privacidade de dados, Armazenamento de dados e muito mais. O quinto programa anual de prêmios Data Breakthrough Awards atraiu milhares de indicações de todas as partes do mundo.

“ O Armazenamento de Backup da ExaGrid oferece um rápido desempenho de ingestão e restauração de backup, recursos abrangentes de segurança, uma camada não voltada para a rede e uma arquitetura de scale-out, juntamente com suporte ao cliente líder do setor. As organizações enfrentam uma quantidade incrível de problemas quando se trata de backup, incluindo a deduplicação que muitas vezes impacta negativamente o desempenho de backup e restauração”, disse Steve Johansson, diretor administrativo da Data Breakthrough. “ A arquitetura única da ExaGrid, sua constante inovação e dedicação em oferecer a melhor solução de armazenamento de backup destacam o Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid; estamos emocionados em premiá-los com nossa designação de ‘Solução de Backup de Dados do Ano de 2024!’.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo de armazenamento em backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid se orgulha de sua pontuação NPS de +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a Data Breakthrough

Parte da organização Tech Breakthrough, líder global no fornecimento de inteligência de mercado e plataformas de reconhecimento para inovação e liderança em tecnologia, o programa de prêmios Data Breakthrough Awards é dedicado a homenagear a inovação e a ruptura do mercado em tecnologias, serviços, empresas e produtos de dados. O programa global Data Breakthrough Awards oferece um fórum para o reconhecimento público das realizações de empresas e soluções de dados em categorias que incluem análise de dados, gerenciamento, infraestrutura e hardware, armazenamento, Inteligência de negócios e muito mais. Para obter mais informações, acesse DataBreakthroughAwards.com.

A Tech Breakthrough LLC não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em nossos programas de reconhecimento e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com designações de prêmios. O reconhecimento da Tech Breakthrough LLC consiste nas opiniões da organização da Tech Breakthrough LLC e não deve ser interpretado como declarações de fato. A Tech Breakthrough LLC se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a este programa de reconhecimento, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.