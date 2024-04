H2O Innovation devient distributeur exclusif d’une technologie de dessalement avancée de ROTEC

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord-cadre de coopération accordant à la Société le droit exclusif de vendre la technologie Flow Reversal (FR) de ROTEC (« ROTEC ») sur le marché nord-américain des biocarburants.

ROTEC est une unité commerciale du groupe WFI, lequel a été fondé en 2009. Sa technologie FR se distingue non seulement par sa rentabilité, mais aussi par les divers avantages clés qu’elle offre. La technologie FR, qui peut être installée tant dans les nouvelles que dans les anciennes installations d’osmose inverse (RO), permet de modifier périodiquement la direction du flux dans les réservoirs RO sous pression, augmentant ainsi la capacité d’eau de production tout en conservant la même quantité d’eau d’alimentation, qui peut également être réduite. Par ailleurs, le procédé breveté de ROTEC réduit l’encrassement des membranes et les problèmes d’entartrage, ce qui permet de minimiser la fréquence des procédures de nettoyage en place et constitue un progrès considérable en termes de productivité, de respect de l’environnement et de durabilité.

« Nous sommes enthousiastes de pouvoir offrir cette technologie sur le marché nord-américain et de l’ajouter à notre gamme de solutions innovantes. La technologie FR permet d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de nombreuses applications de traitement de l’eau, ce qui va changer la donne pour le marché des biocarburants, qui est l’un des principaux secteurs dans lesquels nous sommes actifs », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

« Chaque marché doit composer avec des défis et des contraintes uniques. H 2 O Innovation possède une vaste expérience dans de nombreux marchés différents et a acquis une réputation remarquable quant à la qualité de ses solutions dans le domaine des biocarburants. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec eux en vue d’apporter des outils qui permettent d’améliorer la résilience des systèmes de traitement de l’eau et leur efficacité non seulement dans le domaine des biocarburants, mais aussi dans bien d’autres secteurs », a déclaré Bruce Alderman, directeur général de ROTEC USA.

