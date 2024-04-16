TradeSun宣布與Wells Fargo達成協議

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TradeSun與Wells Fargo達成協議，Wells Fargo將利用TradeSun業界首屈一指的貿易金融與法規遵從數位化解決方案，採用人工智慧(AI)和其他先進技術，簡化全球銀行業複雜的人工流程。

TradeSun新發佈的重要版本將重塑貿易金融數位化，在認知資料獲取和智慧流程自動化領域開闢新天地，並將法規遵從篩查和文件檢查提升到新水準。TradeSun以貿易為重點的人工智慧將有助於達成Wells Fargo的目標，實現人工流程自動化，從而強化推動新業務的能力。

Wells Fargo將利用TradeSun人工智慧平台對非結構化資料進行數位化、提取、驗證和分類，以用於法規遵從和文件檢查。

TradeSun創辦人兼執行長Nigel Hook表示：「透過與Wells Fargo的合作，我們體認到他們的營運效率。我個人的行動動力是確保TradeSun人工智慧平台繼續強化他們在市場上的領導地位。Wells Fargo決定投資於這一合作關係令TradeSun的同仁深受鼓舞。這是對TradeSun在全球貿易金融數位化方面銳意創新的強力印證。」

Wells Fargo商業銀行營運部主管Cesar Gonzalez表示：「Wells Fargo繼續在貿易融資和應收帳款流程轉型方面取得重大進展。我們與TradeSun達成的協議為我們提供了數位化和自動化工具，以強化我們的風險架構，提供完美的執行，並提供世界一流的客戶體驗。」

Wells Fargo商業銀行客戶洞察和商業借貸產品管理事業部主管Kiran Vuppu表示：「我們正在設計和提供創新產品，以更簡化的方式在所有通路為客戶服務。我們的團隊領導這項工作的方法之一就是利用人工智慧來提升客戶體驗，與TradeSun的合作是這一策略的關鍵組成部分。」

關於TradeSun

TradeSun是全球貿易領域的人工智慧領導者。我們的TradeSun Intelligence平台透過自動即時法規遵從處理金融犯罪和制裁風險，實現了文件數位化並顯著提高了生產率。我們的平台使用TradeSun的CoriolisESG解決方案執行自動貿易對賬和首創的永續交易評分。我們的Global Markets Explorer旨在全面整合超過4.6億家公司的交易資料和深層次供應鏈資訊，協助客戶利用替代來源降低供應鏈風險，並開拓新市場以提升銷售。

TradeSun的人工智慧技術正在為銀行和企業降低處理成本、強化法規遵從篩查，並強化永續貿易和供應鏈生態系統的能力。

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關於Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC)是一家首屈一指的金融服務公司，擁有約1.9兆美元的資產，為三分之一的美國家庭和超過10%的美國小企業提供服務並以此為傲，是美國首屈一指的中間市場銀行服務提供者。我們透過四個可報告業務部門提供多樣化的銀行、投資和抵押貸款產品與服務，以及消費者和商業金融服務，這四個部門包括：消費者銀行與貸款、商業銀行、企業與投資銀行，以及財富與投資管理。Wells Fargo在《財星》2023年美國最大企業排名中名列第47位。在我們服務的社群中，公司聚焦自身的社會影響力，致力於透過支援住房可負擔性、小企業成長、金融健康和低碳經濟，為所有人建構一個永續的、包容性的未來。有關Wells Fargo的新聞、見解和觀點，請查閱Wells Fargo故事。

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