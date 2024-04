Neura Robotics et OMRON créent une alliance stratégique pour révolutionner le secteur manufacturier grâce aux robots cognitifs

METZINGEN, Allemagne et KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--Neura Robotics, un pionnier mondial de la robotique cognitive, et Omron Robotics and Safety Technologies Inc., un chef de file mondial de la robotique et de l'automatisation industrielles, sont ravis d'annoncer un partenariat stratégique visant à révolutionner le secteur manufacturier via le déploiement de robots cognitifs dans l'automatisation des sites, en s'appuyant sur des capacités d'IA avancées pour optimiser l'efficience, la flexibilité et la sécurité.

Contrairement aux robots industriels traditionnels, les robots cognitifs ont la capacité d’apprendre de leur environnement, de prendre des décisions de manière autonome et de s’adapter aux scénarios de production dynamiques. Cela ouvre de nouvelles possibilités d’application, y compris des tâches d’assemblage complexes, des inspections de qualité détaillées et des processus adaptatifs de manutention des matériaux.

Olivier Welker, président et CEO d'Omron Robotics and Safety Technologies Inc., souligne l'importance de ce partenariat : « Nous considérons les technologies cognitives de Neura comme une solide opportunité de croissance pour la robotique industrielle. En combinant les solutions innovantes de Neura avec la portée mondiale et le portefeuille d’automatisation d’OMRON, nous fournirons aux clients de nouvelles façons d’accroître la sécurité, la productivité et la flexibilité de leurs opérations. »

David Reger, fondateur et visionnaire de Neura Robotics, déclare au sujet du partenariat : « De solides partenariats et alliances sont essentiels pour accélérer la croissance. L'entente stratégique entre OMRON et Neura Robotics est une étape importante dans l’histoire de l’automatisation industrielle. Elle nous rapproche de notre objectif de révolutionner le marché mondial de la robotique. En regroupant nos technologies et notre expertise en matière de capteurs et d’IA au sein d'une approche de plateforme ultime, nous façonnerons l’avenir de l’industrie manufacturière et établirons de nouvelles références. »

Au-delà des avancées technologiques, le partenariat entre Omron Robotics and Safety Technologies et Neura Robotics est porté par une vision commune. Engagé à changer la donne et à contribuer à une société meilleure, Omron trouve une résonance dans la mission de Neura de servir l’humanité à travers des technologies robotiques révolutionnaires. Cet alignement renforce les fondements du partenariat, propulsant les deux entreprises vers un objectif commun : façonner l’avenir de l’industrie manufacturière.

À propos d’Omron Robotics and Safety Technologies

Omron Robotics and Safety Technologies Inc., filiale d'OMRON Corporation, est un chef de file des solutions d'automatisation robotique et de détection pour la sécurité. Plus d'informations sur www.omron.com

À propos de NEURA Robotics

NEURA Robotics a été créé en 2019 par David Reger à Metzingen, dans le sud de l’Allemagne, dans le but de combler d’importantes lacunes en matière d’innovation robotique et d’ouvrir l'ère des robots cognitifs. Plus d'informations sur www.neura-robotics.com

