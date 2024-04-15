世界著名足球明星內馬爾 (Neymar Junior) 與 Fun Brands 攜手合作，以自有品牌打進雞尾酒和無酒精雞尾酒市場

 

世界著名足球明星 Neymar Junior 宣布與 Fun Brands 合作，以自有品牌進入雞尾酒和無酒精雞尾酒市場（照片：美國商業資訊）

聖保羅與邁阿密--()--(美國商業資訊)-- 內馬爾 ( Neymar da Silva Santos Júnior) 被譽為世上最傑出的足球運動員之一，他與總部位於佛羅里達州邁阿密的飲料公司 Fun Brands 共同宣布將於今年在巴西攜手合作，推出創意十足、以烈酒和葡萄酒為基底的全天然雞尾酒，以及零酒精的無酒精雞尾酒。

「這項合作對我來說是個大好的機會，讓我可以用一種全新的方式與全世界的球迷一起慶祝，創造出超越足球進而相互交流的可能性，這就是我的生活」，這位全明星強調說，「我想以不同以往且無拘的方式，跟家鄉和全球的球迷一同分享我最愛的巴西風味。上市供應非酒精飲料的構想，引起了我對這項合作案的注意。」

對於 Fun Brands 來說，這特別的一刻本身就像一種特殊風味。這是一個絕無僅有的機會，經由對全球具有影響力的巴西品牌，向市場推出創新的低酒精雞尾酒及零酒精雞尾酒系列，並與 Neymar Junior 合作來實現他的生活方式和飲料口味的想望。Fun Brands 開發出全天然成分的低糖、低熱量飲料。

Fun Brands 創始人兼執行長 Joe Peleg 表示：「與 Neymar Junior 的合作將聚焦在『巴西的味道』，這個國家風味絕倫，我們也將與一家大型企業合作來實現全球化的願景」。這個全新飲料品牌將率先在巴西推出低酒精和無酒精系列，然後再推行到全球策略市場。

如欲關注並掌握 Neymar Junior 的飲料發行情況，請造訪 www.funbrands.fun

關於 NR Sports Ltd.

NR Sports Ltd. 是一家總部位於巴西聖保羅的職涯管理公司，專門負責與內馬爾 (Neymar Junior) 和巴西奧運金牌得主蒂亞戈·布拉茲 (Thiago Braz) 的職業生涯相關的形象管理。該公司於 2006 年由 Neymar Junior 的父母所創立。

關於 Fun Brands

Fun Brands是一家美國飲料集團，正開發並即將銷售內馬爾 (Neymar Junior) 的酒精和非酒精系列飲料。該公司隸屬於飲料界和媒體界的高階主管以及投資者，在飲料設計和包裝方面擁有專業知識。Fun Brands 的全球媒體合作夥伴和股東 Icon International Inc. 將與內馬爾 (Neymar Junior) 的媒體合作夥伴一同合作推廣和行銷。如欲瞭解更多資訊，請寄送電子郵件至 info@funbrands.fun

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Contacts

Shelby Farahan & Rachel Alkon（美國/全球）
Ronald Mincheff （巴西）
press@funbrands.fun

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