世界著名足球明星內馬爾 (Neymar Junior) 與 Fun Brands 攜手合作，以自有品牌打進雞尾酒和無酒精雞尾酒市場

聖保羅與邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 內馬爾 ( Neymar da Silva Santos Júnior) 被譽為世上最傑出的足球運動員之一，他與總部位於佛羅里達州邁阿密的飲料公司 Fun Brands 共同宣布將於今年在巴西攜手合作，推出創意十足、以烈酒和葡萄酒為基底的全天然雞尾酒，以及零酒精的無酒精雞尾酒。

「這項合作對我來說是個大好的機會，讓我可以用一種全新的方式與全世界的球迷一起慶祝，創造出超越足球進而相互交流的可能性，這就是我的生活」，這位全明星強調說，「我想以不同以往且無拘的方式，跟家鄉和全球的球迷一同分享我最愛的巴西風味。上市供應非酒精飲料的構想，引起了我對這項合作案的注意。」

對於 Fun Brands 來說，這特別的一刻本身就像一種特殊風味。這是一個絕無僅有的機會，經由對全球具有影響力的巴西品牌，向市場推出創新的低酒精雞尾酒及零酒精雞尾酒系列，並與 Neymar Junior 合作來實現他的生活方式和飲料口味的想望。Fun Brands 開發出全天然成分的低糖、低熱量飲料。

Fun Brands 創始人兼執行長 Joe Peleg 表示：「與 Neymar Junior 的合作將聚焦在『巴西的味道』，這個國家風味絕倫，我們也將與一家大型企業合作來實現全球化的願景」。這個全新飲料品牌將率先在巴西推出低酒精和無酒精系列，然後再推行到全球策略市場。

如欲關注並掌握 Neymar Junior 的飲料發行情況，請造訪 www.funbrands.fun 。

關於 NR Sports Ltd.

NR Sports Ltd. 是一家總部位於巴西聖保羅的職涯管理公司，專門負責與內馬爾 (Neymar Junior) 和巴西奧運金牌得主蒂亞戈·布拉茲 (Thiago Braz) 的職業生涯相關的形象管理。該公司於 2006 年由 Neymar Junior 的父母所創立。

關於 Fun Brands

Fun Brands是一家美國飲料集團，正開發並即將銷售內馬爾 (Neymar Junior) 的酒精和非酒精系列飲料。該公司隸屬於飲料界和媒體界的高階主管以及投資者，在飲料設計和包裝方面擁有專業知識。Fun Brands 的全球媒體合作夥伴和股東 Icon International Inc. 將與內馬爾 (Neymar Junior) 的媒體合作夥伴一同合作推廣和行銷。如欲瞭解更多資訊，請寄送電子郵件至 info@funbrands.fun

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