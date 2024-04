TradeSun anuncia acordo com a Wells Fargo

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--A TradeSun e a Wells Fargo firmaram um acordo que permitirá à Wells Fargo aproveitar a solução líder do setor em digitalização de finanças comerciais e conformidade da TradeSun, utilizando Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias avançadas para otimizar processos complexos e manuais empregados globalmente na indústria bancária.

O lançamento significativo da TradeSun está reinventando a digitalização de finanças comerciais ao romper novos paradigmas no mundo da captura cognitiva de dados e automação inteligente de processos, levando a triagem de conformidade e verificação de documentos a novos patamares. A IA com foco em comércio da TradeSun ajudará a alcançar os objetivos da Wells Fargo automatizando processos manuais que aumentarão a capacidade de impulsionar novos negócios.

A Wells Fargo utilizará a plataforma de IA da TradeSun para digitalizar, extrair, validar e classificar dados não estruturados para uso nas áreas de conformidade e verificação de documentos.

"Ao longo de nossa jornada com a Wells Fargo, aprendemos o alto nível de eficiência em que eles operam. Estou pessoalmente empenhado em garantir que a plataforma de IA da TradeSun continue a acelerar sua liderança no mercado. Na TradeSun, nos inspiramos na decisão da Wells Fargo de investir nesse relacionamento. É uma validação poderosa da inovação da TradeSun na digitalização do comércio financeiro global", disse Nigel Hook, fundador e CEO da TradeSun.

"A Wells Fargo continua a fazer progressos significativos na transformação de nossos processos de finanças comerciais e contas a receber. Nosso acordo com a TradeSun nos fornece as ferramentas de digitalização e automação para fortalecer nosso arcabouço de riscos, oferecer uma execução impecável e proporcionar uma experiência de nível mundial aos clientes", disse Cesar Gonzalez, líder do grupo de Operações Bancárias Comerciais da Wells Fargo.

"Estamos projetando e oferecendo produtos inovadores para atender nossos clientes de maneira mais eficiente em todos os canais", disse Kiran Vuppu, líder do grupo de Insights de Clientes de Bancos Comerciais e Gerenciamento de Produtos de Empréstimos Comerciais da Wells Fargo. "Uma maneira pela qual nossa equipe está liderando esse trabalho é aproveitando a IA para aprimorar a experiência de nossos clientes, e trabalhar com a TradeSun é parte fundamental dessa estratégia".

Sobre a TradeSun

A TradeSun é líder em IA no comércio global. Nossa plataforma TradeSun Intelligence digitaliza documentos e aumenta significativamente a produtividade automatizando a conformidade em tempo real para crimes financeiros e riscos de sanções. Nossa plataforma realiza a reconciliação comercial automatizada e a pontuação de transações sustentáveis inovadoras usando a solução CoriolisESG da TradeSun. Nosso Global Markets Explorer é projetado para assimilar totalmente os dados da transação e informações detalhadas sobre a cadeia de suprimentos de terceiros, com mais de 460 milhões de empresas, para ajudar os clientes a reduzir seus riscos de cadeia de suprimentos com fontes alternativas e expandir para novos mercados para impulsionar as vendas.

A tecnologia de IA da TradeSun está reduzindo os custos de processamento, aprimorando a triagem de conformidade e fortalecendo o ecossistema de comércio sustentável e cadeia de suprimentos para bancos e corporações.

Informações adicionais em www.tradesun.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tradesun

Sobre a Wells Fargo

A Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) é uma empresa líder em serviços financeiros que possui aproximadamente US$ 1,9 trilhão em ativos, atendendo um em cada três domicílios nos EUA e mais de 10% das pequenas empresas no país, sendo uma fornecedora líder de serviços bancários para médias empresas nos EUA. Oferecemos um conjunto diversificado de produtos e serviços bancários, de investimento e hipotecários, bem como financiamento para consumidores e comerciais, por meio de nossos quatro segmentos operacionais reportáveis: Banco e Empréstimos ao Consumidor, Banco Comercial, Banco Corporativo e de Investimento e Gestão de Patrimônios e Investimentos. A Wells Fargo ocupou o 47º lugar no ranking da Fortune das maiores corporações dos Estados Unidos em 2023. Nas comunidades que atendemos, a empresa concentra seu impacto social em construir um futuro sustentável e inclusivo para todos, apoiando a acessibilidade à moradia, o crescimento das pequenas empresas, a saúde financeira e uma economia de baixo carbono. Notícias, insights e perspectivas da Wells Fargo também estão disponíveis em Wells Fargo Stories.

Informações adicionais em www.wellsfargo.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wellsfargo

