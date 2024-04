TradeSun kondigt een akkoord met Wells Fargo aan

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--TradeSun en Wells Fargo sluiten een akkoord dat Wells Fargo in staat stelt om de sectorleidende digitalisatieoplossing voor handelsfinanciën en conformiteit van TradeSun te benutten, gebruik makend van Artificiële Intelligentie (AI) en andere geavanceerde technologieën om de complexe en handmatige processen te stroomlijnen die wereldwijd in de banksector worden gebruikt.

De belangrijkste nieuwe release van TradeSun is een resolute herwerking van de digitalisatie van handelsfinanciën, waarbij een nieuwe weg wordt ingeslagen in de wereld van het vastleggen van cognitieve gegevens en intelligente procesautomatisering, en de screening van conformiteit en controle van documenten naar een hoger niveau wordt gebracht. De op de handel gefocuste AI van TradeSun zal bijdragen tot het bereiken van Wells Fargo’s doelstellingen via de automatisering van handmatige processen om het vermogen te bevorderen om nieuwe handelsactiviteiten tot stand te brengen.

Wells Fargo zal het AI-platform van TradeSun aanwenden om ongestructureerde gegevens te digitaliseren, te extraheren, te valideren en te classificeren voor gebruik bij controles van conformiteit en documenten.

“Via onze ervaringen met Wells Fargo hebben we geleerd hoe doeltreffend zij werken. Ik stel mij persoonlijk garant om te verzekeren dat het AI-platform van TradeSun hun leiderschap op de markt verder zal bevorderen. Bij TradeSun zijn we geïnspireerd door Well Fargo's beslissing om in deze relatie te investeren. Het is een krachtige bevestiging van de innovatie van TradeSun in het digitaliseren van wereldwijde handelsfinanciën,” zegt Nigel Hook, oprichter en CEO van TradeSun.

“Wells Fargo blijft aanzienlijke vorderingen maken in het transformeren van onze handelsfinanciën en vorderingsprocessen. Ons akkoord met TradeSun verschaft ons de digitalisatie- en automatiseringstools om ons risicokader te versterken, een vlekkeloze uitvoering tot stand te brengen en een klantenervaring van wereldklasse te bieden,” zegt Cesar Gonzalez, hoofd van Wells Fargo’s Commercial Banking Operations Group.

“We ontwerpen en leveren innovatieve producten om onze klanten binnen alle kanalen op een meer gestroomlijnde wijze te dienen,” aldus Kiran Vuppu, hoofd van Wells Fargo’s Commercial Banking Client Insights & Commercial Lending Product Management Group. “Een van de manieren waarop ons team dit werk tot stand brengt, is door AI aan te wenden om de ervaring van onze klanten te verbeteren. En met TradeSun werken maakt deel uit van die strategie.”

Over TradeSun

TradeSun is de AI-leider in wereldwijde handel. Ons TradeSun Intelligence-platform digitaliseert documenten en bevordert de productiviteit aanzienlijk door realtime conformiteit te automatiseren ter bestrijding van financiële misdaad en risico's voor sancties. Ons platform voert geautomatiseerde handelsafstemming uit, en een unieke duurzame transactiescoretoekenning aan de hand van de CoriolisESG-oplossing van TradeSun. Onze Global Markets Explorer is ontworpen om de transactiegegevens en informatie over de toeleveringsketen op diep niveau volledig te assimileren, over meer dan 460 miljoen bedrijven, om klanten te helpen de risico's van hun toeleveringsketen weg te nemen aan de hand van alternatieve bronnen en ook om licht te werpen op nieuwe markten om de verkoop aan te zwengelen.

De AI-technologie van TradeSun vermindert verwerkingskosten, bevordert de screening van de conformiteit en verbetert het ecosysteem voor duurzame handel en toeleveringsketens voor banken en ondernemingen.

Extra informatie vindt u op www.tradesun.com

Over Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) is een vooraanstaand bedrijf dat financiële services verstrekt en om en bij $1,9 biljoen activa in beheer heeft. Het is de trotse dienaar van één op drie huishoudens van de V.S. en meer dan 10% van de kleine ondernemingen in de V.S., en is een toonaangevende bankprovider van het middensegment in de V.S. We bieden een gediversifieerde set bank-, investerings- en hypotheekproducten en services, maar ook consumenten- en commerciële financiering, via onze vier reportable operating segments: Consumer Banking & Lending, Commercial Banking, Corporate & Investment Banking, en Wealth & Investment Management. Wells Fargo staat op de 47e plaats in Fortune's lijst van de grootste ondernemingen van Amerika van 2023. In de gemeenschappen die wij dienen, richt het bedrijf haar aandacht op haar maatschappelijke impact op het bouwen van een duurzame, inclusieve toekomst voor iedereen door betaalbare woningen, groei van kleine ondernemingen, financiële gezondheid en een economie met lage koolstofuitstoot te steunen. Nieuws, inzichten en perspectieven van Wells Fargo vindt u ook op Wells Fargo Stories.

Extra informatie vindt u op www.wellsfargo.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.