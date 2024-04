Mexico Telecom Partners se une ao programa exclusivo Fermaca Fiber Partners: Unidos para revolucionar as telecomunicações com inovação tecnológica

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--A Mexico Telecom Partners, empresa líder em infraestrutura de telecomunicações, deu um passo significativo ao se unir ao programa Fermaca Fiber Partners. Esta aliança anuncia um novo capítulo de inovação no setor das telecomunicações, fundindo as capacidades de duas das empresas mais proeminentes do setor.

A recente adição ao programa 'Fermaca Fiber Partners' permite a integração de soluções holísticas que vão desde infraestrutura de fibra escura até serviços de centrais de dados de microborda e torres de telecomunicações.

Com uma visão que transcende a conectividade convencional, a Mexico Telecom Partners e a Fermaca estão comprometidas em oferecer soluções abrangentes que satisfaçam as necessidades atuais e futuras de conectividade no México, nos EUA e no Canadá. Esta aliança não só irá fortalecer a infraestrutura de telecomunicações no México, mas também abrir novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico em todo o país.

Além disto, esta cooperação se alinha à tendência crescente de 'nearshoring' na região, onde o México está se convertendo um destino preferido para empresas que buscam subcontratar serviços perto de suas operações principais. Com a avançada infraestrutura de telecomunicações oferecida pela Fermaca Networks e pela Mexico Telecom Partners, as empresas podem aproveitar as vantagens de 'nearshoring' para impulsionar o crescimento do México.

"A Fermaca Networks compreende a necessidade de se conectar com outras redes para oferecer a nossos clientes a capacidade de chegar a qualquer destino principal desejado e qualquer outro ponto de interconexão e convergência de conectividade primária. Nossa abordagem exclusiva de oferecer soluções abrangentes e simplificadas a nossos clientes mediante o programa Fermaca Fiber Partners comprova ser uma oferta poderosa no mercado. Estamos orgulhosos de ter a MTP se unido ao programa e a nossos esforços para melhor atender ao setor.” - Daniel Elguea, Diretor Executivo da Fermaca Networks

"Agora é o momento de criar sinergias desta magnitude para nos consolidar como um setor no México", expressou José Sola, Diretor Executivo da Mexico Telecom Partners.

Para mais informação sobre a Fermaca Networks, Mexico Telecom Partners e o programa Fermaca Fiber Partners, acesse https://fermacanetworks.com e https://www.mtpsites.com ou entre em contato com Arcadio Valenzuela em avalenzuela@mtpsites.com, Diretor de Relações com Investidores, ou Manuel Calvillo G em mcalvillog@fermacadreams.com.mx, Coordenador de Projetos na Fermaca Networks.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.