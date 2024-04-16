TradeSun宣布与Wells Fargo达成协议

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TradeSun与Wells Fargo达成协议，Wells Fargo将利用TradeSun业界领先的贸易金融与合规数字化解决方案，采用人工智能(AI)和其他先进技术，简化全球银行业复杂的人工流程。

TradeSun新发布的重要版本将重塑贸易金融数字化，在认知数据采集和智能流程自动化领域开辟新天地，并将合规筛查和文件检查提升到新水平。TradeSun以贸易为重点的人工智能将有助于实现Wells Fargo的目标，实现人工流程自动化，从而增强推动新业务的能力。

Wells Fargo将利用TradeSun人工智能平台对非结构化数据进行数字化、提取、验证和分类，以用于合规和文件检查。

TradeSun创始人兼首席执行官Nigel Hook表示：“通过与Wells Fargo的合作，我们认识到他们的运营效率。我个人的行动动力是确保TradeSun人工智能平台继续加强他们在市场上的领导地位。Wells Fargo决定投资于这一合作关系令TradeSun的同仁深受鼓舞。这是对TradeSun在全球贸易金融数字化方面锐意创新的有力印证。”

Wells Fargo商业银行运营部主管Cesar Gonzalez表示：“Wells Fargo继续在贸易融资和应收账款流程转型方面取得重大进展。我们与TradeSun达成的协议为我们提供了数字化和自动化工具，以加强我们的风险框架，提供完美的执行，并提供世界一流的客户体验。”

Wells Fargo商业银行客户洞察和商业借贷产品管理事业部主管Kiran Vuppu表示：“我们正在设计和提供创新产品，以更简化的方式在所有渠道为客户服务。我们的团队领导这项工作的方法之一就是利用人工智能来提升客户体验，与TradeSun的合作是这一战略的关键组成部分。”

关于TradeSun

TradeSun是全球贸易领域的人工智能领导者。我们的TradeSun Intelligence平台通过自动实时合规处理金融犯罪和制裁风险，实现了文档数字化并显著提高了生产率。我们的平台使用TradeSun的CoriolisESG解决方案执行自动贸易对账和首创的可持续交易评分。我们的Global Markets Explorer旨在全面整合超过4.6亿家公司的交易数据和深层次供应链信息，帮助客户利用替代来源降低供应链风险，并开拓新市场以提升销售。

TradeSun的人工智能技术正在为银行和企业降低处理成本、加强合规筛查，并增强可持续贸易和供应链生态系统的能力。

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关于Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC)是一家领先的金融服务公司，拥有约1.9万亿美元的资产，为三分之一的美国家庭和超过10%的美国小型企业提供服务并以此为豪，是美国领先的中间市场银行服务提供商。我们通过四个可报告业务部门提供多样化的银行、投资和抵押贷款产品与服务，以及消费者和商业金融服务，这四个部门包括：消费者银行与贷款、商业银行、企业与投资银行，以及财富与投资管理。Wells Fargo在《财富》2023年美国最大企业排名中名列第47位。在我们服务的社区中，公司聚焦自身的社会影响力，致力于通过支持住房可负担性、小企业增长、金融健康和低碳经济，为所有人构建一个可持续的、包容性的未来。有关Wells Fargo的新闻、见解和观点，请查阅Wells Fargo故事。

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