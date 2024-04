Intelsat assina dois importantes acordos de serviços gerenciados de transmissão na América Latina

MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat , operadora de uma das maiores redes integradas terrestres e de satélites do mundo e líder no fornecimento de conectividade a bordo (IFC) via satélite, assinou acordos com dois dos maiores nomes da indústria de transmissão na América Latina, a MVS Television (México) e a Caracol Television (Colômbia), para o gerenciamento dos serviços de distribuição de transmissão.

“A Intelsat está vendo um interesse crescente em nossos serviços de mídia gerenciados - soluções terrestres como o IntelsatOne Fiber, IntelsatOne IP, uplink, downlink e serviços de teleporto, em toda a América Latina, graças aos nossos recentes investimentos em infraestrutura na região e à nossa capacidade única de distribuir programação de alta qualidade de forma confiável para locais em todo o mundo”, disse Richard Kohlweg, diretor administrativo de vendas da Intelsat, LATAM Media. “Estes acordos mostram o nosso compromisso como consultora de confiança para oferecer aos clientes as soluções de alto nível de que precisam.”

No âmbito do acordo com a MVS Television, a empresa enviará conteúdo a vários pontos de presença (PoPs) da Intelsat, onde entrará na rede global de mídia para distribuição. A Intelsat então enviará o conteúdo através da rede IntelsatOne Fiber para uma instalação de teleporto em Atlanta. O conteúdo é então conectado a uma plataforma multiplexadora de vídeo no Intelsat 21 (IS-21) para distribuição. Além disso, os serviços de uplink de recuperação de desastres estão incluídos na rede.

"A MVS reforça o nosso compromisso com soluções de tecnologia de última geração para eficiência e adaptabilidade aprimoradas em um mercado sempre em evolução. Esta colaboração estimula a nossa eficiência em distribuição de nossos canais de TV em todo o continente americano, garantindo excelência por meio da alta qualidade e disponibilidade dos serviços da Intelsat", disse Nancy Hernandez, MVS, diretora de engenharia.

A Caracol Television, uma importante emissora colombiana, queria expandir a audiência de sua programação espanhola na América Latina e nos Estados Unidos. A Intelsat ofereceu uma solução que utiliza capacidade espacial para a América Latina e um serviço gerenciado para distribuição nos Estados Unidos.

O Intelsat 21 (IS-21) é usado para distribuir a rede nacional de transmissão da Caracol na Colômbia, assim como para distribuição pan-regional no resto da América Latina. O IS-21 é um dos principais ambientes de cabos que oferece serviços para as Américas. Só na América Latina, o ambiente de cabos alcança mais de 46 milhões de headends e transmite os canais mais bem avaliados da região. Para chegar a milhões de espectadores nos Estados Unidos, a Intelsat está fazendo downlink do conteúdo da Caracol a partir do IS-21. Ela pretende fornecer um serviço gerenciado em sua plataforma multiplexadora de vídeo G-37 para distribuição. A G-37 chega e mais de 99% dos assinantes de TV a cabo nos Estados Unidos.

"Com a robusta infraestrutura de satélites da Intelsat e ampla cobertura, podemos expandir ainda mais nossa presença internacional e levar nosso atraente conteúdo para públicos nas Américas e além", disse Johanna Rueda, diretora técnica da Caracol Televisión.

