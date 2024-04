Kinsted Wealth choisit Objectway pour sa plateforme optimisée et entièrement intégrée de gestion des clients et des investissements afin de stimuler la croissance

TORONTO & MILAN--(BUSINESS WIRE)--Objectway, une des 100 principales fintechs à l'échelle mondiale fournissant des logiciels en tant que service et des services aux banques et aux gestionnaires de patrimoine et d'actifs, est entré en partenariat avec Kinsted Wealth, un gestionnaire indépendant de patrimoine basé à Calgary, au Canada, desservant des investisseurs particuliers et institutionnels. Objectway aidera Kinsted Wealth à gérer ses activités avec une approche centralisée et entièrement intégrée, accélérant ainsi la croissance de son réseau discrétionnaire de conseillers commerciaux et externes.

Ce nouveau partenariat fait suite à la récente arrivée du chef de file des solutions numériques de gestion patrimoniale, Nest Wealth, au sein d'Objectway, renforçant ainsi la dynamique de l'expansion activité et de la capacité opérationnelle du Groupe au Canada.

L'activité front-end numérique d'Objectway permettra d'optimiser l'expérience client de Kinsted Wealth, tout en apportant aux investisseurs une interaction omnicanal, une gestion de la clientèle et une productivité front-office, avec le soutien d'un portail en ligne et d'applications mobiles pour les investisseurs.

Cette solution permettra à Kinsted Wealth d'optimiser l'expérience client grâce à un aperçu client à 360° et à une plateforme automatisant la diffusion d'informations et fournissant des perspectives exploitables.

En s’appuyant sur les solutions de gestion d’investissement d’Objectway, Kinsted Wealth sera en mesure de gérer de manière centralisée les portefeuilles de clients et leurs fonds internes pour leurs activités discrétionnaires.

La gestion discrétionnaire de portefeuilles d’Objectway permettra un traitement direct pour une exécution des ordres en temps réel, une surveillance continue et automatisée de la conformité du portefeuille à tous les niveaux, et un rééquilibrage massif des fonds et des comptes clients pour les actifs sous gestion de Kinsted, qui dépassent un milliard de dollars.

Les solutions d’Objectway fourniront également une gestion et un stockage des données unifiés et centralisés, y compris la migration des tendances de performance historiques. L’intégralité de la plateforme sera hébergée sur le centre de données de cloud privé d’Objectway au Canada.

« Afin de proposer une gestion patrimoniale sur mesure grâce à nos services transparents et hautement personnalisés, nous devions nous concentrer sur notre cœur de métier, tout en nous appuyant sur une solution entièrement intégrée de gestion des clients et des placements fournie par un partenaire de confiance. Objectway a démontré avoir les capacités, la sécurité des données, les connaissances du marché et l’expérience nécessaires pour soutenir notre croissance commerciale », déclare Adam Payne, président et CCO, Kinsted Wealth.

« Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par Kinsted Wealth pour leur permettre de développer leurs activités tout en optimisant et en rationalisant leur modèle opérationnel grâce à des solutions intégrées de gestion des clients et des investissements qui peuvent être facilement intégrées à leur écosystème commercial existant, y compris les clients, les conseillers externes et les gardiens », souligne Kurt Vanhee, directeur général, Europe continentale et Amérique du Nord, Objectway.

