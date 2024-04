Neura Robotics en OMRON smeden een strategische alliantie om de maaksector revolutionair te veranderen met cognitieve robots

METZINGEN, Duitsland & KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Neura Robotics, een mondiale pionier op gebied van cognitieve robotica, en Omron Robotics & Safety Technologies Inc., een internationale leider in industriële robotica en automatisering, kondigen met genoegen hun strategische partnerschap aan. Dit partnerschap is bedoeld om de maaksector revolutionair te veranderen met de introductie van cognitieve robots in de fabrieksautomatisering, teneinde geavanceerde AI-capaciteiten te benutten om efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid te verbeteren.

In tegenstelling tot traditionele industriële robots, hebben cognitieve robots het vermogen om uit hun omgeving te leren, autonoom beslissingen te nemen en zich aan dynamische productiescenario's aan te passen. Dit zet de deuren open voor nieuwe toepassingsmogelijkheden, waaronder ingewikkelde assemblagetaken, gedetailleerde kwaliteitsinspecties en adaptieve materiaalbehandelingsprocessen.

Olivier Welker, voorzitter en CEO van Omron Robotics & Safety Technologies Inc., benadrukt het belang van dit partnerschap: "We beschouwen de cognitieve technologieën van Neura als een interessante groeikans voor industriële robotica. Door Neura’s innovatieve oplossingen te combineren met de wereldwijde reach- en automatiseringsportfolio van OMRON, kunnen we klanten nieuwe manieren voorstellen om veiligheid, productiviteit en flexibiliteit in hun activiteiten te verbeteren.”

David Reger, oprichter en visionaire geest van Neura Robotics, gaf volgende omschrijving van dit partnerschap: "Sterke partnerschappen en allianties zijn cruciaal om groei te bevorderen. De strategische connectie tussen OMRON en Neura Robotics is een mijlpaal in de geschiedenis van industriële automatisering. Het brengt ons een belangrijjke stap dichter bij ons doel om de wereldwijde roboticamarkt revolutionair te veranderen. Door onze sensor- en AI-technologieën en expertise te poolen in een ultieme platformbenadering, geven we de toekomst van de maaksector op belangrijke wijze vorm en bepalen we nieuwe referenties."

Naast de technologische vorderingen, is het partnerschap tussen Omron Robotics & Safety Technologies en Neura Robotics door een gedeelde visie aangestuurd. OMRON, die zich inzet om het leven te veranderen en een steentje bij te dragen tot een betere samenleving, vindt resonantie in Neura's missie om de mensheid te dienen aan de hand van baanbrekende roboticatechnologieën. Deze onderlinge afstemming versterkt de grondslag van het partnerschap en stuwt beide bedrijven naar een gedeeld doel om de toekomst van de maaksector vorm te geven.

Over Omron Robotics & Safety Technologies

Omron Robotics & Safety Technologies Inc., een dochteronderneming van het grotere OMRON Corporation, is een leider op gebied van robotica-automatisering en oplossingen met veiligheidssensoren: www.omron.com

Over NEURA Robotics

NEURA Robotics werd in 2019 opgericht door David Reger in Metzingen, in het zuiden van Duitsland, met als doel om belangrijke innovatieleemtes in robotica te overbruggen en het tijdperk van cognitieve robots tot stand te brengen: www.neura-robotics.com

