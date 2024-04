Firmy Neura Robotics i OMRON zawierają sojusz strategiczny z myślą o zrewolucjonizowaniu przemysłu wytwórczego za pomocą robotyki kognitywnej

METZINGEN, Niemcy & KYOTO, Japonia--(BUSINESS WIRE)--Globalny pionier w dziedzinie robotyki kognitywnej, firma Neura Robotics, wraz z firmą Omron Robotics and Safety Technologies Inc., światowym liderem w dziedzinie robotyki przemysłowej i automatyki, z radością ogłaszają zawarcie strategicznego partnerstwa. Głównym jego celem jest zrewolucjonizowanie sektora wytwórczego poprzez wprowadzenie do automatyzacji fabryk rozwiązań opartych na robotach kognitywnych, wykorzystujących zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji, co ma docelowo zwiększyć wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo.

Inaczej niż w przypadku klasycznych robotów przemysłowych, roboty kognitywne potrafią uczyć się od otoczenia, samodzielnie podejmować decyzje i dostosowywać się do dynamicznych scenariuszy produkcyjnych. Stwarza to nowe możliwości zastosowań: skomplikowane zadania związane z montażem, szczegółowe kontrole jakości i adaptacyjne procesy w zakresie przeładunku materiałów.

Istotność tego partnerstwa podkreśla Olivier Welker, prezes i dyrektor generalny Omron Robotics and Safety Technologies Inc. stwierdzając: „Technologie kognitywne Neura postrzegamy jako istotną szansę rozwoju dla automatyki do zastosowań przemysłowych. Poprzez łączenie innowacyjnych rozwiązań Neura z zasięgiem globalnym OMRON i portfolio automatyzacji, klienci uzyskają nowe sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności w swojej działalności”.

Z kolei David Reger, założyciel i wizjoner Neura Robotics, komentując partnerstwo, stwierdza, że „Silne partnerstwa i sojusze odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu wzrostu. Strategiczne więzi OMRON i Neura Robotics to krok milowy w historii automatyki przemysłowej. Pozwala nam to zbliżyć się do celu, którym jest rewolucja na globalnym rynku robotyki. Przez połączenie naszych technologii czujników i sztucznej inteligencji, jak również specjalistycznej wiedzy w jedną platformę, istotnie ukształtujemy przyszłość branży wytwórczej. Zarazem wyznaczymy nowe standardy”.

Oprócz osiągnięć technologicznych, partnerstwo firm Omron Robotics and Safety Technologies i Neura Robotics jest wynikiem wspólnej wizji. Firma OMRON, angażująca się w zmienianie życia i pracę na rzecz lepszego społeczeństwa, podziela misję firmy Neura, która chce służyć ludzkości poprzez przełomowe innowacje w dziedzinie robotyki. Porozumienie przyczynia się do wzmocnienia podstaw partnerstwa, a zarazem ukierunkowuje obie firmy na wspólny cel, jakim jest kształtowanie przyszłości sektora wytwórczego.

O firmie Omron Robotics and Safety Technologies

Spółka Omron Robotics and Safety Technologies Inc, będąca częścią OMRON Corporation, jest wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki zrobotyzowanej i czujników bezpieczeństwa. Projektowane i produkowane przez Omron Robotics and Safety Technologies współpracujące i mobilne roboty przemysłowe pozwalają klientom uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa, produktywności i wydajności. Pełni to kluczową rolę w firmie OMRON, która skupia się na tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyki dla różnych gałęzi przemysłu, i przyczynia się do realizacji jej ogólnej misji, czyli poprawy jakości życia ludzi i tworzenia lepszego społeczeństwa. Skupiając się na robotyce i bezpieczeństwie, firma Omron Robotics and Safety Technologies Inc. uzupełnia portfolio OMRON Corporation i utwierdza jej pozycję globalnego lidera w branży automatyki przemysłowej: www.omron.com

O firmie NEURA Robotics

Firmę NEURA Robotics założył w 2019 r. w Metzingen (południowe Niemcy) David Reger. Celem było wypełnienie istotnych luk w zakresie innowacji w robotyce, ale też zapoczątkowanie ery robotów kognitywnych. Podobnie jak producent smartfonów, platforma NEURA Robotics łączy w jednym urządzeniu wszystkie komponenty i czujniki, a także sztuczną inteligencję, umożliwiając partnerom wspólne opracowywanie aplikacji na potrzeby rozmaitych specjalistycznych dziedzin. NEURAverse – będąca rezultatem tych działań i stale rosnąca – oferuje niezrównaną elastyczność i efektywność kosztową w automatyzacji, przyciągać wielu liderów rynku światowego. Roboty kognitywne firmy NEURA, potrafiące widzieć, słyszeć i mieć zmysł dotyku, działają zupełnie autonomicznie. Jednocześnie uczą się, wykorzystując zdobyte doświadczenie. Obecnie firma NEURA jest na dobrej drodze do zaoferowania rynkowi pierwszego wielozadaniowego robota humanoidalnego: www.neura-robotics.com