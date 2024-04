Parceria em bootcamp de IA da Perficient com a Fundação Mark Cuban ganha prêmio de inovação em filantropia

ST. LOUIS (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a consultoria digital líder que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que recebeu o Prêmio de Inovação em Filantropia 2024 do St. Louis Business Journal por hospedar bootcamps de inteligência artificial (IA) para estudantes do ensino médio. O prêmio reconhece a parceria da Perficient com a Fundação Mark Cuban, uma fundação pessoal que capacita empresas e organizações sem fins lucrativos para promover a educação STEM em suas comunidades.

O prêmio segue a recente extensão da parceria da Perficient com a Fundação Mark Cuban para sediar bootcamps de IA em sete mercados dos EUA, incluindo Dallas, Houston, Detroit, St. Louis, Minneapolis, Atlanta e Fargo (Dakota do Norte). Desde 2019, o programa de bootcamp de IA da Fundação Mark Cuban oferece acampamentos gratuitos para estudantes em mais de 30 cidades estadunidenses. Os bootcamps de IA patrocinados pela Perficient serão realizados durante o outono do hemisfério Norte e ensinarão aos alunos do ensino médio da região os fundamentos da IA por meio de apresentações educacionais, aulas interativas e exercícios de laboratório.

“É uma honra sermos reconhecidos por nossa colaboração com a Fundação Mark Cuban e estamos entusiasmados em apresentar a IA a ainda mais estudantes do ensino médio, organizando bootcamps de IA adicionais ainda este ano”, disse Bill Davis, vice-presidente sênior da Perficient. “Com a proliferação da IA, é mais importante do que nunca aumentar a educação em IA, especialmente entre os jovens de hoje. Estamos orgulhosos da parceria com a Fundação Mark Cuban para educar a próxima geração de líderes tecnológicos, orientar estudantes em IA e garantir o futuro do STEM.”

Os bootcamps de IA gratuitos são introdutórios e acessíveis a alunos de 14 a 18 anos com interesse em tecnologia. Os estudantes não precisam de nenhuma familiaridade com ciência da computação ou programação para participar. Ao longo de três meios dias, os alunos aprenderão o que é e o que não é IA, onde já interagem com a IA em suas próprias vidas, as implicações éticas dos sistemas de IA, como maximizar o uso de plataformas como ChatGPT e muito mais.

“Estamos entusiasmadas em levar nossos bootcamps de IA para mais cidades dos EUA e ampliar a parceria com a Perficient para oferecer grupos em sete regiões”, comentou Lauren Ronse, diretora de Parcerias da Fundação Mark Cuban. “Os estudantes se beneficiarão da orientação de pessoas voluntárias da Perficient, que ajudarão a ensinar nosso currículo e a inspirá-los a seguirem estudos e carreiras em tecnologia. O impacto de cada programa é monumental e, a partir do conhecimento compartilhado, estamos preparando cada aluno para o sucesso.”

Pais e alunos interessados em participar de um bootcamp de IA hospedado pela Perficient podem saber mais sobre o programa e se inscrever no site da Fundação Mark Cuban. Para obter mais informações sobre o compromisso da Perficient em promover oportunidades de educação STEM e permitir a inovação por meio de nossos recursos de IA, siga-nos no Twitter e LinkedIn.

