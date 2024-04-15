世界著名足球明星Neymar Junior携手Fun Brands，以自有品牌进军鸡尾酒和无酒精鸡尾酒行业

世界著名足球明星Neymar Junior宣布与Fun Brands开展商业合作，以自有品牌进军鸡尾酒和无酒精鸡尾酒行业（照片：美国商业资讯）

圣保罗和迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Neymar da Silva Santos Júnior被誉为全世界最出色的足球运动员之一，他与总部位于佛罗里达州迈阿密的饮料公司Fun Brands共同宣布开展一项新的商业合作，将于今年晚些时候在巴西推出创新的全天然烈酒和葡萄酒鸡尾酒以及无酒精鸡尾酒。

这位全明星球员强调说：“足球是我的生活，而此次合作是一个绝佳的机会，让我可以用一种新的方式与全世界的球迷一起庆祝，创造在足球之外建立连接的可能性。我想以一种与众不同、不拘一格的方式，与国内和世界各地的球迷分享我最爱的巴西风味。同时提供无酒精饮料的想法让我对该商业合作产生了浓厚的兴趣。”

对于Fun Brands来说，这一刻有着特别的意义。这是一个难得的机会，可以通过一个具有全球影响力的巴西品牌，向市场推出一系列创新的低酒精鸡尾酒和无酒精鸡尾酒，并结合Neymar Junior对饮料的独到见解，将符合其生活方式和口味的饮料带入市场。Fun Brands使用全天然成分开发低糖、低热量饮料。

Fun Brands创始人兼首席执行官Joe Peleg表示：“巴西是一个独具风味的国家，与Neymar Junior的合作将聚焦于‘巴西的味道’，并通过与饮料领域的大公司合作而走向全球化。”新的饮料品牌将首先在巴西推出低酒精和无酒精品种，随后在全球战略市场推出。

通过www.funbrands.fun关注并了解Neymar Junior饮料的最新推出情况。

关于NR Sports Ltd.

NR Sports Ltd.是一家职业生涯管理公司，总部位于巴西圣保罗，专门从事与Neymar Junior和巴西奥运金牌得主Thiago Braz职业生涯相关的形象管理。该公司于2006年由Neymar Junior的父母创立。

关于Fun Brands

Fun Brands是一家美国饮料集团，正在开发并将推广Neymar的酒精和无酒精饮料。该公司隶属于在饮料设计和包装方面具有专长的饮料和媒体高管及投资者，并由他们所拥有。Fun Brands的全球媒体合作伙伴和股东Icon International, Inc.将与Neymar的媒体合作伙伴合作进行宣传和营销。如需了解更多信息，请发送电子邮件至info@funbrands.fun

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