News is Out, Word In Black y Comcast NBCUniversal les dan la bienvenida a 16 becarios de periodismo para cubrir las comunidades negra y LGBTQ+

News is Out, Word In Black, and Comcast NBCUniversal Welcomes 16 Journalism Fellows to Cover Black and LGBTQ+ Communities (Graphic: Business Wire)

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, News is Out y Word In Black, anunciaron juntos a los 16 becarios seleccionados para el laboratorio The Digital Equity Local Voices Lab, una iniciativa nueva impulsada por Comcast NBCUniversal para destinar a periodistas en 16 publicaciones de noticias para las comunidades negra y LGBTQ+ en todo el país. Durante las becas de un año de duración, el grupo recibirá la capacitación y los recursos necesarios para relatar historias dentro de comunidades marginadas a través de los medios y la tecnología, y celebrar el trabajo realizado por los líderes negros y LGBTQ+ en sus comunidades.

“Mediante Project UP, nos enorgullecemos de donar U$S1 millón para lanzar este único programa de su tipo que fomentará la cobertura de los temas de las comunidades negra y LGBTQ+ en los medios como así también la labor de los periodistas emergentes que tienen una pasión por informar sobre temas de importancia para estas comunidades”, señaló Dalila Wilson-Scott, vicepresidenta ejecutiva y directora de Diversidad de Comcast Corporation y presidenta de Comcast NBCUniversal Foundation.

“ Comcast es uno de los primeros líderes corporativos de la inclusión de la comunidad LGBTQ+, así que no es de sorprender que comprendan el valor que tienen los medios LGBTQ+ locales”, manifestó Mark Segal, fundador de Philadelphia Gay News y miembro de News is Out. “Su inversión en nuestro crecimiento también es una inversión en el liderazgo futuro de los medios LGBT y los medios intersectoriales LGBTQ+. ”

Los becarios recibirán las mejores prácticas, aprendizajes y mentoría de periodistas y profesionales de los medios de News is Out, Word In Black y NBCUniversal. También informarán sobre historias de emprendedores y creativos negros y LGBTQ+ en sus comunidades, compartirán capacitación y recursos sobre cómo utilizar más la tecnología en su vida cotidiana, informarán sobre las políticas relacionadas con el acceso a la tecnología y la conectividad. También compartirán el trabajo que se está haciendo para avanzar en la equidad digital.

“Me complace formar parte de un programa de becas dirigido específicamente hacia la promoción de la diversidad, la inclusión y la interseccionalidad”, dijo Davi B. Ulloa-Estrada, becario de News is Out y Philadelphia Gay News. “Nos faltan esas perspectivas tan cruciales y diferentes sobre los temas mundiales, así que esperamos formar parte de este proyecto”.

“Este programa de becas es el paradigma de lo que el periodismo significa para mí´: usar la innovación y la creatividad para alimentar la pasión por la narración multimedia y alzar la voz y la perspectiva de los ignorados”, indicó la becaria de Word In Black y Washington Informer, Jada Ingleton. “Significa mucho saber que estaré en un puesto en el que produciré noticias que podrían lograr un cambio e impactar en la vida de las personas tal como lo hicieron generaciones de periodistas conmigo”.

La fundación Local Media Foundation (LMF) gestionará la beca y el laboratorio y facilitará la creación de contenidos para llegar a públicos que sean diversos entre los 16 editores, Comcast NBCUniversal y NBCU Academy. Word In Black y News is Out son colaboraciones que puso en marcha LMF.

Los 16 becarios son los siguientes:

En febrero, las tres organizaciones anunciaron el lanzamiento del laboratorio Digital Equity Local Voices Lab y un período de solicitudes. El laboratorio forma parte de Project UP, iniciativa de U$S 1 mil millones de Comcast para conectar a las personas con Internet y fomentar la equidad digital y la movilidad económica a través de programas y alianzas comunitarias que les abren las puertas a la próxima generación de innovadores, emprendedores, escritores y creadores en Comcast, NBCUniversal, y Sky.

Acerca de News is Out

News is Out es una colaboración nacional pionera de seis de los legendarios editores locales de noticias queer. Ofrecemos un periodismo atractivo que involucra, amplifica y conecta a la comunidad LGBTQ+. newsisout.com

Acerca de Word In Black

Word In Black es una innovadora colaboración de los legendarios editores de noticias de la comunidad negra del país. Word In Black promete hacerles frente a las desigualdades, promover soluciones y amplificar la experiencia negra a través de la información, la recopilación y el intercambio de historias sobre las personas reales que viven en las comunidades de todo el país.

Acerca de Local Media Association / Local Media Foundation

Local Media Foundation , una fundación benéfica 501(c)(3), es la filial de innovación y transformación de la LMA. Mediante la incorporación de nuestros cuatro pilares estratégicos: la transformación de los negocios, la filantropía que financia el periodismo, la colaboración de la industria y la sostenibilidad para los editores de color. LMF ayuda a proporcionarles a las empresas de medios de comunicación locales las estrategias y los recursos necesarios para llevar a cabo una innovación que sea significativa al igual que proyectos periodísticos que tengan impacto.

La asociación de prensa local Local Media Association reúne a todos los medios de comunicación para compartir, trabajar en red, colaborar y mucho más. Más de 3 000 diarios, cadenas de televisión, emisoras de radio, plataformas digitales y socios de investigación y desarrollo colaboran con LMA como miembros o integrantes de nuestros programas. Como asociación comercial 501(c)(6), LMA se centra en el aspecto empresarial de los medios de comunicación locales. Sus programas y laboratorios se centran en el crecimiento de los ingresos y los nuevos modelos de negocio. LMA ayuda a las empresas de medios de comunicación locales a desarrollar sus estrategias a través de programas de vanguardia, conferencias, seminarios web, investigación y capacitación.

Acerca de Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa global de medios de comunicación y tecnología. Desde la conectividad y las plataformas que proporcionamos, hasta los contenidos y experiencias que creamos, nuestros negocios llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados de todo el mundo. Ofrecemos banda ancha, servicios inalámbricos y video de primera clase a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y transmitimos entretenimiento, deportes y noticias líderes a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a fabulosos parques temáticos y atracciones espectaculares a través de Universal Destinations & Experiences.

