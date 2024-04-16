SLB获得Petrobras的Buzios油田的三份完井合同

Buzios油田将部署以及其他巴西盐下油田运营商可获得的众多技术均在巴西陶巴特的SLB工程中心开发。该这些技术为巴西盐下层开发，是SLB与Petrobras的CENPES研究中心以及TotalEnergies的合作成果。（照片：美国商业资讯）

Buzios油田将部署以及其他巴西盐下油田运营商可获得的众多技术均在巴西陶巴特的SLB工程中心开发。该这些技术为巴西盐下层开发，是SLB与Petrobras的CENPES研究中心以及TotalEnergies的合作成果。（照片：美国商业资讯）

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)已获得Petrobras (NYSE:PBR)的三份合同，为Petrobras海上Buzios Wave II油田开发项目中多达35口海底油井提供完井硬件和服务。合同范围包括SLB的全口径电动间隔控制阀和电动水下安全阀。该合同的签订促进了Petrobras生产系统的全面电气化，通过更可靠的完井技术提高了生产可用性。

通过转向电气完井技术，Petrobras将获得可靠控制地下更复杂系统的能力。完井技术的全面电气化能够最大限度地控制多个储层排水口的生产，从而有望在Buzios油田油井的生产周期内减少所需油井的数量，并限制繁重的修井工作。

SLB生产系统总裁Steve Gassen表示：“ 通过利用SLB的完井电气化和数字化技术，Petrobras将提高其在复杂而具有挑战性的盐下储层中的油田采收效率。这份合同是Petrobras迈向数字化集成型海上电力生产系统的重要里程碑。它将提高巴西的效率并部署创新技术。”

Buzios油田将部署以及其他巴西盐下油田运营商可获得的众多技术均在巴西陶巴特的SLB工程中心开发。该这些技术为巴西盐下层开发，是SLB与Petrobras的CENPES研究中心以及TotalEnergies的合作成果。

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Slb.com/newsroom

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