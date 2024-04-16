SLB獲得Petrobras的三份布吉歐斯油田完井工程合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB（紐約證交所代號：SLB）獲得Petrobras（紐約證交所代號：PBR）的三份合約，將為Petrobras的離岸布吉歐斯 (Buzios) Wave II油田開發工程進行最多可涵蓋35口油井的硬體及服務完井工程。這份合約的內容包括SLB的全流量電動間歇控制閥及電動井下安全閥。Petrobras計劃透過這份合約全面電氣化該公司的生產系統，藉由更可靠的完井工程來增進生產可用性。

透過改用電氣化完井，Petrobras將有更可靠的方式控制較複雜的海底系統。完井的全面電氣化可實現多個儲油層排水的最大生產控制，有機會減少所需的油井數，並在布吉歐斯油田油井的生命週期中減輕繁重的修井作業。

「鹽下油層複雜且具挑戰性，運用SLB的電氣化和數位化完井工程，Petrobras將可提高其油田採收效率。」SLB生產系統總裁Steve Gassen表示，「這份合約有如Petrobras離岸電氣化生產系統數位整合之旅的重大里程碑，不僅改進效率，更可在巴西部署創新科技。」

布吉歐斯將部署、以及供其他巴西鹽下油田業者使用的大部分技術係由SLB位於巴西、研究巴西鹽下油田的陶巴特工程中心 (Taubaté Engineering Center) 與Petrobras研究中心旗下的CENPES及TotalEnergies合作開發。

關於 SLB

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有關前瞻性陳述的警示性聲明

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Slb.com/newsroom

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