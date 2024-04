SLB conquista três contratos de completação para o campo de Búzios da Petrobras

Much of the technology to be deployed in Buzios and available for other operators of Brazilian pre-salt fields was developed at SLB’s Taubaté Engineering Center in Brazil for Brazilian pre-salt, in collaboration with CENPES, the Petrobras research center, and TotalEnergies. (Photo: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) obteve três contratos da Petrobras (NYSE: PBR) para hardware e serviços de completação para até 35 poços submarinos no desenvolvimento do campo de petróleo offshore de Búzios Wave II da Petrobras. O escopo do contrato inclui válvulas elétricas de controle de intervalo de passagem total e válvulas elétricas de segurança subterrâneas da SLB. A conquista é um catalisador em direção à eletrificação completa do sistema de produção da Petrobras, melhorando a disponibilidade de produção por meio de completações confiáveis.

Ao converter para as completações elétricas, a Petrobras conquistará a capacidade de controlar, com confiança, um sistema mais sofisticado no subsolo. A eletrificação das completações possibilita o máximo controle da produção em vários drenos de reservatórios, o que potencialmente exigirá menos poços e limitará os heavy workovers (trabalhos pesados) durante a vida produtiva dos poços do campo de Búzios.

“ Ao utilizar a eletrificação e digitalização das completações da SLB, a Petrobras aumentará a sua eficiência em recuperação de poços em reservatórios de pré-sal complexos e desafiadores”, disse Steve Gassen, presidente de Sistemas de Produção da SLB. “ A concessão deste contrato representa um marco crítico na jornada da Petrobras em direção aos sistemas de produção elétrica offshore digitalmente integrados. Isso aprimorará a eficiência e implantará tecnologias inovadoras no Brasil.”

Grande parte da tecnologia a ser implantada em Búzios, e disponível a outras operadoras de campos do pré-sal brasileiro, foi desenvolvida no Centro de Engenharia de Taubaté da SLB, no Brasil, para o pré-sal brasileiro, em colaboração com o CENPES, o centro de pesquisas da Petrobras, e a TotalEnergies.

