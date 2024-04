Rhône Energies est entré en négociations exclusives pour l’acquisition de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Rhône Energies, consortium composé d'Entara LLC (« Entara ») et de Trafigura Pte Ltd (« Trafigura »), est entré en négociations exclusives avec ESSO S.A.F en vue d'acquérir la raffinerie de Fos-sur-Mer et les terminaux de Toulouse et Villette de Vienne. Le projet d'acquisition est soumis au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de la transaction doit faire l’objet de l'approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2024. Les conditions financières de l’opération sont confidentielles.

Rhône Energies a été créé par Entara et Trafigura pour combiner les forces d'un opérateur de raffineries expérimenté avec celles d’un leader mondial du marché de l'énergie et des matières premières. Entara a été créée par d’anciens dirigeants de Crossbridge Energy qui ont une expertise reconnue dans la gestion et l’optimisation d’infrastructures de raffinage, notamment la raffinerie de Fredericia au Danemark. Entara gérera l'actif de Fos-sur-Mer, supervisant l'exploitation, la maintenance, l'intégrité des infrastructures, la commercialisation de la production et la performance H.S.E (Hygiène, Sécurité, Environnement) du site.

Trafigura est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'énergie et de matières premières avec des activités dans plus de 150 pays et la commercialisation de plus de 5,5 millions de barils brut et de produits pétroliers chaque jour. Depuis 30 ans, Trafigura travaille avec des raffineries à travers des investissements directs, l’optimisation de capacités de production et des accords d'approvisionnement.

« Nous serions ravis d'acquérir et d’assurer la gestion de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer et sommes impatients de travailler activement avec l’équipe de management, les représentants du personnel et les pouvoirs publics dans les semaines et mois à venir. Nous avons hâte de leur démontrer nos engagements et ambitions concernant l'avenir de l’exploitation du site », a déclaré Nicholas Myerson, Directeur général d'Entara. « Nous sommes résolument engagés à maintenir les standards les plus élevés en matière de responsabilité environnementale, de sécurité et d'excellence opérationnelle. »

« La raffinerie de Fos-sur-Mer est un site de référence en termes d’efficacité et de flexibilité, et bénéficie d’une localisation stratégique dans la zone méditerranée », a déclaré Ben Luckock, responsable mondial du pétrole chez Trafigura. « Le site continuera d'être un contributeur majeur de la sécurité énergétique de la région et pourrait, le cas échéant, mettre à profit le réseau et l’expertise logistique et commerciale mondiale de Trafigura. Le pétrole et les produits pétroliers continueront à jouer un rôle essentiel en réponse à la demande croissante d'énergie dans le monde alors que notre économie transitionne vers des modèles bas carbones. »

Rhône Energies compte maintenir les effectifs actuels composés d’environ 310 collaborateurs, qui rejoindront la nouvelle structure à l’issue de la transaction. L’entreprise vise également à conserver un programme compétitif de rémunérations et d’avantages sociaux pour les collaborateurs du site, ainsi que la mise en œuvre d’opportunités de formation continue et de développement des compétences.

Selon les termes de l’opération, Trafigura devrait conclure un accord d'approvisionnement exclusif en pétrole brut et d’enlèvement pour un minimum de 10 ans, incluant la propriété des stocks de pétrole brut et de produits en réservoir. Ces accords permettraient à la raffinerie de disposer d'un approvisionnement sûr et flexible en matières premières à des coûts compétitifs et d'un distributeur fiable de produits raffinés destinés au marché français. Rhône Energies accepterait aussi de continuer à fournir Esso S.A.F dans la région.

Avec cette proposition d’acquisition, Rhône Energies compte capitaliser sur l’expérience des équipes en place et sur les solides performances industrielles de la raffinerie. L’entreprise vise à améliorer les marges économiques, la flexibilité de production et les procédés industriels. Elle compte également maximiser la transformation de produits à haute valeur ajoutée, tout en investissant dans la sureté des processus et du personnel.

L’entreprise projette d'investir dans la durabilité du site afin de réduire son empreinte carbone. Dans le même temps, elle investira dans des projets innovants permettant le co-traitement de matières premières biogéniques pour produire des carburants renouvelables.

Avec une capacité de traitement du pétrole brut de 140 000 barils par jour, Fos-sur-Mer bénéficie d'un accès direct à un port majeur, des frais d'exploitation compétitifs et d’une capacité de traitement d’une large gamme de produits bruts.

Lien vers le site de Rhône Energies : www.rhoneenergies.ch

À propos d'Entara

Entara LLC est une société d'infrastructures énergétiques qui optimise et réduit l'intensité carbone de raffineries ayant un potentiel stratégique de long terme. Sa mission est d'être un acteur majeur d'infrastructures énergétiques critiques qui fournit des produits énergétiques durables afin d'assurer la sécurité énergétique des régions dans lesquelles il opère. Son équipe est composée d’experts en énergie, en exploitation et en gestion commerciale qui s’appuient sur leur expérience approfondie pour améliorer la performance des raffineries tout en garantissant les standards les plus élevés en matière de santé, de sécurité et d'environnement dans les raffineries qu'elles exploitent.

https://entarapartners.com/

À propos de Trafigura

Trafigura est un groupe de matières premières de premier plan, détenu par ses employés et fondé il y a 30 ans. Au cœur de l'approvisionnement mondial, Trafigura connecte des ressources vitales pour alimenter et construire le monde. Nous déployons des infrastructures, une expertise du marché et notre réseau logistique mondial pour acheminer le pétrole et les produits pétroliers, les métaux et les minéraux, le gaz et l'électricité de l'endroit où ils sont produits à l'endroit où ils sont nécessaires, en établissant des relations solides qui rendent les chaînes d'approvisionnement plus efficaces, plus sûres et plus durables. Nous investissons dans des projets et des technologies d'énergie renouvelable pour faciliter la transition vers une économie à faible émission de carbone, notamment par le biais de H2Energy Europe et de la coentreprise Nala Renewables.

Le groupe Trafigura comprend également des actifs industriels et des activités d'exploitation, notamment le producteur multi-métaux Nyrstar, la société de stockage et de distribution de carburant Puma Energy et notre coentreprise Impala Terminals. Le Groupe emploie plus de 12 000 personnes et est présent dans 156 pays.

www.trafigura.com