Prevalon e REPT anunciam contrato de parceria para implantar sistemas de armazenamento de energia em baterias nas Américas

Prevalon and REPT will partner to deploy battery energy storage projects in the Americas using REPT’s best-in-class 320 Ah Wending LFP battery. (Rendering Credit: Prevalon)

HEATHROW, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Prevalon Energy LLC (Prevalon), uma joint venture entre a Mitsubishi Power Americas e a EES, anunciou um novo contrato de parceria com a REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (REPT) para implantar sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) na região das Américas. Além disto, o contrato designa a Prevalon como provedor de serviços para a frota de módulos de bateria REPT nas Américas.

Até o momento, a Prevalon implantou com sucesso 1,5 GWh de sistemas de armazenamento em baterias na América do Norte e do Sul usando células de bateria REPT. As empresas estão agora dando o próximo passo em sua parceria de expansão que visa uma implantação de 10 GWh a curto prazo nas Américas. A Prevalon e a REPT irão trabalhar em conjunto para personalizar o sistema, satisfazer as exigências do mercado e garantir a integração perfeita entre os componentes. As equipes vêm cooperando para aperfeiçoar a funcionalidade, a segurança e a capacidade de construção dos casos de uso mediante uma profunda cooperação de engenharia.

A nova plataforma integrada de armazenamento de energia 511 de alta densidade (HD) da Prevalon é a solução de armazenamento mais densa, modular e escalável de energia da empresa até o momento. A HD 511 irá contar com novos módulos de formato longo da REPT, construídos em torno da melhor bateria Wending LFP de 320 Ah da categoria. Com a tecnologia Wending de propriedade da REPT, criada para prolongar o ciclo de carga e aumentar o desempenho, o Prevalon BESS irá atingir uma impressionante densidade de energia do sistema de 360 MWh por acre.

O sistema é integrado em fábrica e testado antes da entrega no local como conjuntos completos, que incluem módulos de bateria instalados de fábrica. Para garantir a segurança do local, são implantados sistemas passivos e ativos de detecção e supressão de incêndio. O comprovado sistema de gerenciamento de energia da Prevalon oferece perfeita integração de controle através de um sistema a nível de serviço público, projetado e construído nos EUA, que mantém os mais altos padrões de conformidade de segurança cibernética.

Tom Cornell, Presidente e Diretor Executivo da Prevalon, disse: " Esta extensão de nossa parceria com a REPT é um importante passo adiante para a Prevalon, REPT e nossos clientes. A parceria no fornecimento de células de bateria é vital para nossa estratégia de implementação e nossa capacidade de oferecer soluções confiáveis de armazenamento de energia a todos os nossos clientes na região das Américas."

O Dr. Hui Cao, Fundador e Presidente da REPT BATTERO, declarou: " Hoje é comemorada uma ocasião que marca o mundo da energia renovável. Nossa parceria com a Prevalon nas Américas representa um salto significativo em nossa missão coletiva de transformar o panorama energético. A bateria Wending, com sua impressionante capacidade e melhor eficiência, resume nossa dedicação à inovação e à sustentabilidade. Junto com a Prevalon, visamos acelerar a adoção de soluções de energia limpa nas Américas e contribuir para um futuro mais ecológico a todos."

Fundada em 2024 como uma mudança de marca no negócio de armazenamento de energia em baterias da Mitsubishi Power Americas, a Prevalon está dedicada a oferecer soluções de armazenamento de energia seguras e inovadoras para um futuro mais sustentável.

Sobre a Prevalon Energy LLC

Comprometimento, confiabilidade, experiência. Estes são os ideais que direcionam nossas tomadas de decisão, filosofia de design e formação de relacionamentos. A Prevalon Energy LLC (Prevalon), uma joint venture entre a Mitsubishi Power Americas e a EES, está capacitando as empresas a implementar soluções flexíveis de energia e acelerar um futuro energético mais sustentável. Com 10 anos de experiência mundial em armazenamento de energia em baterias e mais de 3 GWh implantados em projetos de armazenamento de energia em baterias em escala de serviço público, a Prevalon desenvolve uma solução integrada de armazenamento de energia em baterias de ponta a ponta que atende todo o ciclo de vida de seu projeto e garante desempenho. Desde o projeto e engenharia, integração de sistemas de gerenciamento de energia, colocação em funcionamento e programas de serviço a longo prazo, a plataforma de armazenamento de energia em baterias Prevalon satisfaz as demandas de seu sistema de energia hoje e no futuro. Para mais informação, acesse PrevalonEnergy.com e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a REPT BATTERO

A REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (abreviada como REPT), fundada em 2017, é a primeira empresa investida pela TSINGSHAN Industry em novas áreas de energia. Devido a ricos recursos de minas de níquel da TSINGSHAN, a REPT visa pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de baterias de energia e aplicações a nível de sistema, oferecendo soluções de alta qualidade para veículos elétricos à bateria e armazenamento inteligente de energia. Em 2022, a REPT estava entre as 5 principais empresas de baterias de armazenamento de energia em vendas internacionais e a segunda colocada em vendas de baterias de armazenamento de energia para serviços públicos nacionais. A empresa está no rumo certo de aumentar sua capacidade total para mais de 150 GWh em 2025. Acesse https://chinarept.com/en/ e LinkedIn para mais informação.

