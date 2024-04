TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde oceansix future paths Ltd. (het “Bedrijf“ of “oceansix“) (Canada-TSXV: OSIX, US-OTCQB: AKMYF, Frankfurt-FSE: 5FC0), een technologie- en productiebedrijf met een milieumisie om op basis van plastic afval innovatieve producten te maken en transformatieve bedrijfsactiviteiten tot stand te brengen, tevreden aan dat RB Milestone Group LLC (“RBMG”), een onderneming gevestigd in de VS gespecialiseerd in bedrijfscommunicatie, door het Bedrijf werd weerhouden. RBMG kreeg de opdracht om aan oceansix investeerdersrelatieservices te verstrekken, waaronder communicatieadvies, non-deal roadshowadvies, marktintelligentieadvies en bedrijfsdoorverwijzingen. RBMG werd weerhouden voor een initiële periode van 12 maanden die in cash wordt betaald. RBMG is niet afhankelijk van het Bedrijf.

