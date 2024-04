Zywave werkt samen met HTEC om insurtech-platform te stroomlijnen

Zywave partners with HTEC to streamline insurtech platform (Graphic: Business Wire)

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in engineeringservices, kondigt trots een meerjarig partnerschap aan met Zywave, een toonaangevende, op de cloud gebaseerde insurtech-serviceprovider.

Om in de frontlinie van de snel evoluerende verzekeringensector te blijven, vertrouwt Zywave op robuuste, veerkrachtige en schaalbare systemen. Het all-in-one platform van Zywave is een cruciaal technologisch middel waarop de klanten van dit bedrijf beroep doen. Na eerdere samenwerking met HTEC voor verschillende projecten, besloot Zywave om het partnerschap verder uit te breiden.

“Als bedrijf actief in een steeds complexer wordende en dynamische digitale verzekeringenmarkt, hadden we een partner nodig die ons kon helpen om onze technologieoplossingen klaar voor de toekomst te maken,” zegt Doug Marquis, CTO van Zywave. “Het eerdere werk van HTEC op ons platform maakte van hen onze strategische partner bij uitstek. We zagen eerder al de ROI van HTEC’s voortreffelijke engineering, en we zijn ervan overtuigd dat zij alles in hun mars hebben om ons te helpen succes op lange termijn te boeken.”

HTEC heeft al geholpen om de uiteenlopende services van Zywave te integreren in één enkel, via gegevens aangestuurd verzekeringenplatform. Om zeker te zijn dat het platform ook schaalbaar was, garandeerde HTEC integratie met de belangrijke cloudproviders AWS en Azure.

“Door een omvattend platform ter beschikking te hebben, zorgt Zywave ervoor dat gegevens worden benut en dat er snel toegang is tot werkbare inzichten. Verder hebben we afgeschermde services geëlimineerd, om op die manier integratie tussen uiteenlopende systemen te stroomlijnen en onderhoudskosten te drukken. HTEC is bijzonder opgetogen om integraal deel uit te maken van het niet-aflatende succesverhaal van Zywave,” aldus Stefan Mršić, Senior Director of Engineering and Delivery van HTEC.

HTEC is tevreden dat met Zywave verder wordt samengewerkt om te helpen de positie van het bedrijf als digitale verzekeringsautoriteit te versterken. Samen zullen beide bedrijven verder het insurtech-landschap vorm geven en versterken.

Over HTEC:

HTEC is een internationaal bedrijf voor digitale productontwikkeling en technologietechniek dat de technologische evolutie van 's werelds meest invloedrijke organisaties versterkt, van spraakmakende start-ups tot de Fortune 500. Met meer dan 2.000 experts in Noord-Amerika en Europa is HTEC een ideale technologiepartner voor haar klanten en het ultieme groeiplatform voor haar werknemers.

Over Zywave:

Zywave leidt de insurtech-sector en verzekert bedrijfsgroei voor haar partners dankzij op de cloud gebaseerd verkoopsbeheer, levering aan klanten, content en analyseoplossingen. Het all-in-one platform van Zywave biedt aanpasbare, gebruiksvriendelijke opties die verzekeringsprofessionals de mogelijkheid bieden om een unieke oplossing tot stand te brengen die op hun specifieke groeidoelstellingen inspeelt. Over de hele wereld maken meer dan 18.000 carrières, agentschappen en makelaarskantoren — waaronder alle 100 verzekeringsmakelaars van de V.S. — gebruik van de oplossingen van Zywave.

