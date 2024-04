Estée Lauder contrata a cantora e atriz coreana IU para ser a nova embaixadora global da marca

Estée Lauder Signs Korean Singer and Actress IU as New Global Brand Ambassador (Photo: Business Wire)

Estée Lauder Signs Korean Singer and Actress IU as New Global Brand Ambassador (Photo: Business Wire)

Estée Lauder Signs Korean Singer and Actress IU as New Global Brand Ambassador (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Estée Lauder anunciou hoje que contratou a aclamada cantora, compositora e atriz IU para ser a sua mais nova embaixadora global da marca. A IU será a primeira embaixadora global da marca de origem coreana da Estée Lauder e será destaque em campanhas das franquias de heróis da marca, o Advanced Night Repair e o Double Wear. A primeira campanha de IU estreará em abril de 2024. A IU se une à lista atual de embaixadores globais da Estée Lauder, incluindo Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D’Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, Karlie Kloss, Manushi Chhillar e Yang Mi.

“Estamos muito felizes em receber a IU como a mais nova embaixadora global da marca Estée Lauder”, disse Justin Boxford, presidente global da marca, Estée Lauder. “A IU é uma das artistas mais influentes de seu tempo. Ela foi capaz de se conectar com fãs em todo o mundo de uma forma tão profunda e significativa por meio de sua música e presença extraordinária nas redes sociais. Estamos entusiasmados em colaborar com uma artista tão talentosa e inspiradora, cuja relevância e popularidade de longo alcance nos permitirão estabelecer uma conexão com toda uma nova geração de consumidores na Ásia e no mundo inteiro.”

“Estou muito feliz em colaborar com a Estée Lauder”, disse IU. “Essa é uma marca icônica que foi fundada por uma líder inspiradora, amada por inúmeras mulheres do mundo inteiro. Sinto-me verdadeiramente honrada por fazer parte disso.”

“Nos últimos 16 anos, IU foi pioneira em todos os aspectos de sua carreira, inspirando fãs do mundo inteiro com o seu talento, paixão e dedicação. Além do seu poder de estrela, é o seu sentido de propósito e compromisso em retribuir aos outros que se conecta profundamente com os valores fundamentais da nossa marca”, disse Kyumoon Lee, vice-presidente sênior/gerente geral, Estée Lauder Ásia-Pacífico.

Sobre a IU

A IU é uma cantora, compositora, atriz e filantropa sul-coreana. Com uma carreira de mais de 16 anos, IU é uma das artistas mais populares e amadas da Coreia e de toda a Ásia. Até o momento, já lançou 6 álbuns de estúdio, 9 EPs e estreou mais de 30 singles, incluindo trilhas originais (OSTs) de dramas. Também é conhecida mundialmente por atuar em dramas de TV e filmes, incluindo Broker - Uma nova chance, Hotel del Luna, My Mister e muito mais. Como uma artista multitalentosa, IU inspirou fãs ao longo de gerações com suas letras, voz e autenticidade. Também assumiu compromissos inabaláveis com a caridade, dedicando-se a diversas causas filantrópicas e inspirando outros artistas da indústria a seguirem o seu exemplo. Em fevereiro de 2024, IU lançou um novo álbum, o The Winning , e embarcou em sua primeira turnê mundial pela Ásia, Europa e América do Norte.

Sobre a Estée Lauder

A Estée Lauder é a principal marca da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empreendedoras do mundo, a marca continua hoje seu legado de criar produtos de maquiagem e cuidados da pele inovadores, sofisticados e de alto desempenho, além de fragrâncias icônicas – tudo infundido com um profundo conhecimento das necessidades e dos desejos das mulheres. Atualmente, a Estée Lauder alcança mulheres em mais de 150 países em todo o mundo e em dezenas de pontos de contato, de lojas físicas a digitais. E cada um desses relacionamentos reflete consistentemente o poderoso e autêntico ponto de vista da Estée Lauder.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

NYSE: EL

ELC-B