GENEVE--(BUSINESS WIRE)--Rhône Energies, een consortium van Entara LLC (“Entara”) en Trafigura Pte Ltd (“Trafigura”), is exclusieve onderhandelingen gestart om de raffinaderij in Fos-sur-Mer en de terminals in Toulouse en Villette de Vienne van Esso over te nemen. De voorgestelde overname is onderworpen aan een formele informatie- en overlegprocedure met de vertegenwoordigingsorganen van het personeel. De voltooiing ervan is onderworpen aan goedkeuring van de regelgevende instanties en zou naar verwachting eind 2024 plaatsvinden. De financiële voorwaarden van de voorgestelde transactie zijn vertrouwelijk.

Rhône Energies werd door Entara en Trafigura opgericht om de kracht van een bewezen raffinaderijoperator te combineren met een wereldwijde marktleider in energie en grondstoffen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.