Keyloop entra em acordo definitivo para adquirir a Automotive Transformation Group (ATG) e acelerar o varejo omnicanal totalmente integrado no setor automotivo

READING, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--A Keyloop, uma empresa líder global em tecnologia automotiva, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a ATG, fornecedora de tecnologia automotiva inovadora focada em soluções de varejo omnicanal.

Com sede em Kent, Reino Unido, a ATG emprega mais de 330 pessoas. Suas soluções são escolhidas por varejistas automotivos, fabricantes de equipamentos originais (OEMs), financiadores e fornecedores de frotas em mais de 80 países e em mais de 10.000 locais de varejo, para ajudar a tornar a experiência de compra de automóveis mais fácil.

O setor automotivo mundial está enfrentando mudanças significativas, incluindo o aumento das expectativas dos clientes. Uma experiência perfeita nos pontos de contato digitais e físicos é uma meta fundamental para o setor. A complexidade histórica do processo dificulta alcançar essa meta.

A Keyloop está focada em fornecer uma abordagem de “Experiência em primeiro lugar” durante toda a vida de propriedade do veículo. A visão da Keyloop coloca dados precisos no centro de suas soluções para torná-los acessíveis no momento certo. Isso permite eficiência para os revendedores, um fluxo de informações do tipo “chave única” e uma experiência personalizada do cliente.

A combinação da Keyloop e da ATG possibilitará a criação de um portfólio de tecnologia integrado que conecte de forma mais completa toda a jornada do consumidor automotivo, ajudando varejistas e OEMs a melhorar a experiência do cliente que oferecem por meio de soluções inovadoras.

Tom Kilroy, CEO, Keyloop , comenta: " A aquisição da ATG marcará um passo importante para tornar a Experiência em Primeiro Lugar uma realidade tangível para nossos clientes. A ATG criou uma oferta interessante com a plataforma de varejo omnicanal automotivo Fusion. Ao combiná-la com as ofertas de plataformas complementares e a ampla gama de recursos da Keyloop, podemos causar um impacto positivo significativo na transformação digital da experiência de varejo automotivo. Estamos ansiosos para receber a talentosa equipe da ATG como colegas."

Tim Smith, CEO, ATG , comenta: “ Na ATG, nossa missão sempre foi libertar nossos clientes de vendas complicadas de veículos e oferecer mobilidade por meio de nossas soluções digitais, de retenção e de dados. Acreditamos que o Keyloop é a escolha perfeita para nós, à medida que continuamos a fornecer software de ponta, voltado para o consumidor, para varejistas, OEMs, financiadores e fornecedores de frotas. Estamos ansiosos para fazer parte da Keyloop, pois ela cumpre sua missão de fornecer soluções de Experiência em Primeiro Lugar para o setor automotivo em todo o mundo.”

A ATG está sendo assessorada por Houlihan Lokey e Taylor Wessing. A Keyloop está sendo assessorada pela King & Spalding e pela Paul Hastings LLP. A gerência da ATG foi assessorada pela Momentum Corporate Finance. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento.

Nota do editor:

Sobre a Keyloop:

A Keyloop oferece soluções de ponta, adaptadas às necessidades modernas de varejistas de automóveis e OEMs. Do showroom à oficina, e tudo o que estiver pelo caminho, sua tecnologia facilita experiências distintas para o cliente entre os principais sistemas, ferramentas e departamentos. Com 40 anos de DNA automotivo e um profundo conhecimento do que é necessário para impulsionar o sucesso, as soluções da Keyloop são fornecidas em mais de 90 países e contam com a confiança de mais de 18.000 varejistas e 80 OEMs em todo o mundo. Para obter mais informações, visite: www.keyloop.com. Faça o download do último whitepaper da Keyloop Revolucionando o varejo automotivo por meio da tecnologia.

Sobre a Automotive Transformation Group (ATG):

Como uma fornecedora de software de varejo inovadora para o setor automotivo, a Automotive Transformation Group (ATG) existe para facilitar a compra de carros. Com 20 anos de experiência, tecnologia implantada em 80 países e mais de 13 bilhões de interações digitais capturadas até o momento, eles desenvolveram um profundo entendimento do comportamento de compra de carros, o que lhes permite projetar um software que prioriza o consumidor para varejistas, OEMs, financiadores e fornecedores de frotas em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse: atg.auto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.