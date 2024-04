Keyloop conclut un accord définitif pour l’acquisition d’Automotive Transformation Group (ATG) afin d’accélérer la distribution omnicanale entièrement intégrée dans le secteur de l’automobile

READING, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Keyloop, l’un des leaders mondiaux de la technologie automobile, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir ATG, un fournisseur innovant de technologie automobile axé sur les solutions de vente au détail omnicanales.

ATG, dont le siège est situé dans le Kent, au Royaume-Uni, emploie plus de 330 personnes. Ses solutions sont choisies par des détaillants automobiles, équipementiers, financiers et fournisseurs de flottes dans plus de 80 pays et plus de 10 000 points de vente afin de faciliter l’expérience d’achat d’une voiture.

L’industrie automobile mondiale est confrontée à des changements importants, notamment à des attentes croissantes de la part des clients. Une expérience transparente à travers les points de contact numériques et physiques est un objectif vital pour l’industrie. La réalisation de cet objectif est rendue difficile par la complexité des processus historiques.

Keyloop se concentre sur la mise en œuvre d’une approche « Experience-First » tout au long de la vie du véhicule. La vision de Keyloop place des données précises au cœur de ses solutions afin de les rendre accessibles au bon moment. Cela permet aux concessionnaires de gagner en efficacité, de disposer d’un flux d’informations « à saisir une seule fois » et d’offrir une expérience client personnalisée.

Keyloop et ATG vont s’associer pour créer un portefeuille technologique intégré qui relie plus exhaustivement l’ensemble du parcours automobile du consommateur, en aidant les détaillants et les équipementiers à améliorer l’expérience client qu’ils offrent grâce à des solutions innovantes.

Tom Kilroy, directeur général de Keyloop, déclare : « L’acquisition d’ATG va marquer une étape importante faisant de l’Experience-First une réalité tangible pour nos clients. ATG a créé une offre formidable avec sa plateforme de vente automobile omnicanale Fusion. En la combinant avec les offres de plateformes complémentaires et le large éventail de capacités de Keyloop, nous pouvons avoir un impact positif significatif sur la transformation numérique de l’expérience de la vente au détail automobile. Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe talentueuse d’ATG en tant que collègues. »

Tim Smith, directeur général d’ATG, déclare : « Chez ATG, notre mission a toujours été d’éviter à nos clients des ventes compliquées de véhicules et de leur offrir de la mobilité grâce à nos solutions numériques, de fidélisation et de données. Nous pensons que Keyloop est la solution idéale pour nous, car nous continuons à fournir des logiciels de pointe et axés sur le consommateur pour l’ensemble des détaillants, équipementiers, agents financiers et fournisseurs de flottes. Nous nous réjouissons de faire partie de Keyloop, qui poursuit sa mission visant à fournir des solutions "Experience-First" à l’industrie automobile dans le monde entier. »

ATG est conseillée par Houlihan Lokey et Taylor Wessing. Keyloop est conseillée par King & Spalding et Paul Hastings LLP. La direction d’ATG a été conseillée par Momentum Corporate Finance. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Keyloop :

Keyloop fournit des solutions de pointe adaptées aux besoins modernes des détaillants automobiles et des équipementiers. De la salle d’exposition à l’atelier, en passant par toutes les étapes intermédiaires, sa technologie facilite des expériences client différentiées entre les systèmes, les outils et les départements clés. Avec 40 ans d’ADN automobile et une compréhension profonde de ce qu’il faut pour réussir, les solutions Keyloop sont fournies dans plus de 90 pays et ont la confiance de plus de 18 000 détaillants et 80 équipementiers dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.keyloop.com. Téléchargez le dernier livre blanc de Keyloop intitulé Révolutionner la vente au détail automobile grâce à la technologie.

À propos d’Automotive Transformation Group (ATG) :

Fournisseur innovant de logiciels de vente au détail pour le secteur automobile, Automotive Transformation Group (ATG) a pour mission de faciliter l’achat d’une voiture. Avec 20 ans d’expérience, une technologie déployée dans 80 pays et plus de 13 milliards d’interactions numériques capturées à ce jour, ATG a développé une compréhension approfondie du comportement d’achats automobiles, ce qui lui permet de concevoir des logiciels axés sur le consommateur pour les détaillants, équipementiers, agents financiers et fournisseurs de flottes à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : atg.auto.

