NetApp 與 Google Cloud 攜手合作，大幅提高雲端資料存儲的靈活性

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NetApp®（納斯達克股票代碼：NTAP）是一家智慧型資料基礎架構公司，在今天宣布擴大與 Google Cloud 的合作夥伴關係，讓組織能更輕鬆地將其資料運用在生成式人工智慧 （GenAI） 和其他混合雲的工作負載。NetApp 和 Google Cloud 宣布推出 Google Cloud NetApp Volumes 的 Flex 服務級別，幾乎任何大小的儲存量都能支援。NetApp 還發布了 GenAI 工具包參考架構的預覽版，運用於使用 Google Cloud Vertex AI 平台進行檢索增強生成 （RAG） 操作。

適用 Google Cloud NetApp Volumes，更靈活的資料儲存選擇

Google Cloud 和 NetApp 宣布推出名為 Flex 的 NetApp Volumes 全新服務級別，客戶能更精準控管，以滿足雲端工作負載的確切需求為前提，調整自身存儲和性能。

「隨著資料密集型應用程式的需求不斷地增長，深入解析強化了統一資料存儲新方法的需求，讓組織能夠靈活地在任何需要的時間點移動和儲存資料」，NetApp 雲端存儲資深副總裁兼總經理 Pravjit Tiwana 表示：「擴大與 Google Cloud 的合作，讓我們能以靈活的方式，在 Google Cloud 系統的現有基礎架構上運行，而無需取捨任何企業資料管理功能。」

Flex 成為生力軍後，NetApp Volumes 客戶可以從四個服務級別中選擇，運用建構在 NetApp ONTAP TM 並在 Google Cloud 運行的完全託管的檔案服務，其中包括：

Standard 版本 ：可用性高的通用存儲，具備進階資料管理功能及每 TiB 效能為 16MiB/秒，建議使用於支援檔案共用、虛擬器 （VM） 和開發測試環境等的工作負載。

：可用性高的通用存儲，具備進階資料管理功能及每 TiB 效能為 16MiB/秒，建議使用於支援檔案共用、虛擬器 （VM） 和開發測試環境等的工作負載。 Premium 版本： 可用性高的高性能存儲，具備進階資料管理功能及每 TiB 效能為 64MiB/秒，建議使用於支援檔案共用、虛擬器 （VM） 和資料庫。

可用性高的高性能存儲，具備進階資料管理功能及每 TiB 效能為 64MiB/秒，建議使用於支援檔案共用、虛擬器 （VM） 和資料庫。 Extreme 版本： 可用性高、低延遲、高資料傳輸存儲且具備高階資料管理功能，每 TiB 效能為 128MiB/秒，建議使用於線上交易處理 （OLTP） 高性能資料庫和低延遲應用程式。

可用性高、低延遲、高資料傳輸存儲且具備高階資料管理功能，每 TiB 效能為 128MiB/秒，建議使用於線上交易處理 （OLTP） 高性能資料庫和低延遲應用程式。 Flex 版本： 可用性高的儲存量，可擴充性從 1 GiB 到 100TiB，效能高達 1 GiB/s，實際取決於底層儲存資源池的大小。此類適應性強的服務級別可以支援各種使用者案例，包括 AI。

「Google Cloud NetApp Volumes 仍是各家企業數位化轉型戰略中的關鍵元件」，Google Cloud Google Cloud Storage 總經理/副總裁 Sameet Agarwal 說道，「借助 Google Cloud 技術之力，NetApp Volumes 強大的新功能將能改善企業的營運方式，並為自身組織創造實際價值。」

Flex 服務級別將於 2024 年第二季度在 15 個 Google Cloud 地區正式推出，並在 2024 年底前擴展到其他 Google Cloud 地區。

在 Google Cloud 中運用生成式 AI，解鎖企業資料

NetApp 還發布了支援 NetApp Volumes 的 GenAI 工具包預覽版。此項產品以及隨附的參考架構可加快檢索增強生成 （RAG） 的實作速度，同時實現安全、一致和自動化的工作流程，從而安全地連接存儲在 NetApp Volumes 中的資料與 Google Cloud Vertex AI 平台。成果就是更有能力生成獨特、高品質和極度相關的解析和自動化。

「身為智慧型資料基礎架構公司，無論資料位在何處，我們都有能力支援資料分類、標記、移動和複製，這樣我們的客戶才能執行高效、安全的 AI 資料管道」，NetApp 資深副總裁兼雲端存儲總經理 Pravjit Tiwana 表示，「深耕我們與 Google Cloud 的合作夥伴關係，並簡化檢索增強生成 （RAG） ，讓客戶能夠利用業界領先的 AI 服務和模型來創造出獨特的競爭優勢。」

NetApp GenAI 工具包獨特的功能可強化檢索增強生成 （RAG）流程，包括：

無所不在的常見資料足跡： 使用 NetApp ONTAP，客戶能夠輕鬆納入來自不同環境的資料，運用一般操作流程即可支援檢索增強生成 （RAG）工作，同時降低風險、成本並縮短得到結果的時間。

使用 NetApp ONTAP，客戶能夠輕鬆納入來自不同環境的資料，運用一般操作流程即可支援檢索增強生成 （RAG）工作，同時降低風險、成本並縮短得到結果的時間。 自動分類與標記： NetApp 的 BlueX 分類服務會自動標記資料，支援資料管道引入和推理階段的簡化資料清理，確保查詢使用正確的資料，且敏感資料亦不會違反政策而公開。

NetApp 的 BlueX 分類服務會自動標記資料，支援資料管道引入和推理階段的簡化資料清理，確保查詢使用正確的資料，且敏感資料亦不會違反政策而公開。 快速、可擴充延展的快照： ONTAP Snapshot 幾乎可以即時建立節省空間的向量儲存和資料庫就地副本，如果資料損毀，還可以立即回復到先前的版本，或在需要時間點分析時轉發。

ONTAP Snapshot 幾乎可以即時建立節省空間的向量儲存和資料庫就地副本，如果資料損毀，還可以立即回復到先前的版本，或在需要時間點分析時轉發。 大規模即時複製 ： ONTAP FlexClone 技術可以建立向量索引儲存的即時副本，為不同使用者的不同查詢提供獨一無二的相關資料，而不影響核心生產資料。

「GenAI 對於能有效應用資料在業界的公司來說，儼然是一波機會的浪潮」，SADA 的技術長 Miles Ward 說道，「在 SADA，我們熱衷將廣泛的專業知識與 NetApp 及 Vertex AI 相結合，協助客戶加速他們的 AI 之旅。有辦法可以生成獨特、具體、相關的解析時，為何還要生成資訊不足的對話內容？」

GenAI 工具包將於 2024 年下半年推出公開預覽版。

如欲瞭解有關 NetApp Volumes 的 Flex 服務級別，或 Vertex AI GenAI 工具包參考架構的更多資訊，請於 4 月 9 日至 11 日在拉斯維加斯 Mandalay Bay 舉行的 Google Cloud Next 2024 大會 NetApp 展位 #1231 洽詢。

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram .

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