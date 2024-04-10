The Coca-Cola Company在巴黎奥运会和残奥会前通过全球计划庆祝“日常的伟大”

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为奥运会历史最悠久的合作伙伴，The Coca-Cola Company今天公布了其2024年巴黎奥运会的主题“Celebrate Everyday Greatness”（庆祝日常的伟大）以及Coca-Cola代表队的全球运动员名单。

Celebrate Everyday Greatness旨在赞颂生活中大大小小的日常瞬间。这些瞬间创造了奇迹，并最终成就了伟大的事业。The Coca-Cola Company致力于帮助2024年巴黎奥运会和残奥会成为有史以来最精彩的奥运会和残奥会，通过一系列品牌活动吸引粉丝和运动员，同时提供更可持续的体验。

全球体育与娱乐营销及合作伙伴关系副总裁Brad Ross表示：“奥运会和残奥会是The Coca-Cola Company和我们广泛的产品组合与粉丝建立联系的绝佳机会，我们将利用这个全球舞台，展示展示日常时刻的伟大如何创造真正的奇迹。”

作为奥运会和残奥会的全球合作伙伴以及2024年巴黎奥运会火炬接力的主要赞助合作伙伴，The Coca-Cola Company将为运动员、官员和观众提供丰富的饮料产品组合。

2024年巴黎奥运会Coca-Cola代表队全球成员名单

奥运会和残奥会表明，当全世界汇聚在一起时，奇迹就会发生。Coca-Cola代表队包括一些世界上最伟大的运动员，他们来自不同的运动项目、不同的国家，具备不同的能力。他们代表着最新一代的杰出故事，延续着公司与奥运会近一个世纪的合作历程。

国际足球明星、Coca-Cola代表队运动员Debinha表示：“成绩的压力可能会让人喘不过气来，尤其是当这么多人都依赖你日复一日地保持最佳状态时。这是我第三次参加奥运会。今年，我一定要让身边的人知道，他们对于我每天在赛场内外表现出色起着多大的激励作用。”

The Coca-Cola Company在2024年巴黎奥运会上着眼可持续发展

The Coca-Cola Company的宏伟目标是举办一届没有浪费的奥运会和残奥会。公司将提供包装选择，以帮助最大限度地减少废物和碳排放。

Coca-Cola还将努力收集和回收瓶子，使其焕发新生，或重新灌装。这包括提供续杯选项的饮料和饮水机、可回收玻璃瓶以及用回收材料制成的瓶子。Coca-Cola产品在最后一英里运送过程中将采用更可持续的方式。公司将使用电动、沼气或氢气驱动的低碳车辆将产品运送到比赛场地和运动员村。

在2024年整个巴黎奥运会比赛期间，公司还将在网上和现场开展更多活动，让消费者共同庆祝奥运会和残奥会的神奇魅力。如需了解有关The Coca-Cola Company 2024年巴黎奥运会活动的更多信息，请访问coca-colacompany.com。

Coca-Cola代表队成员名单：

Alberto Abarza（智利，游泳）、Ellie Carpenter（澳大利亚，足球）、Linda Motlhalo（南非，足球）、Alex Greenwood（英格兰，足球）、Emma Twigg（新西兰，赛艇）、Katie Bowen（新西兰，足球）、Lydia Williams（澳大利亚，足球）、Alex Morgan（美国、 足球）、Florian Jouanny（法国，残疾人自行车）、Mathilde Gros（法国，场地自行车）、Alyssa Naehar（美国，足球）、Harrie Lavreysen（荷兰，自行车）、Ramesh Budihal（印度，冲浪）、Athing Mu（美国、田径）、Huynh Nhu（越南，足球）、Sarina Bolden （菲律宾，足球）、CJ Bott（新西兰，足球）、Ji So-Yun（韩国，足球）、Sean McColl（加拿大，运动攀岩）、Daniel Smrokowski（美国、 篮球）、Kadeena Cox（英国，残疾人自行车和残疾人田径）、Tyler Wright（澳大利亚，冲浪）、Debinha（巴西，足球）、Kadeisha Buchanan（加拿大，足球）、Wu Hai Yan（中国，足球）、Dimitrij Ovtcharov（德国，乒乓球）

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