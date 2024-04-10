Keyloop签订收购Automotive Transformation Group (ATG)的最终协议，以加速汽车行业内全面整合的全渠道零售业务

英国雷丁--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的汽车技术公司Keyloop今天宣布已就收购ATG达成最终协议。ATG是一家专注于全渠道零售解决方案的创新型汽车技术供应商。

ATG总部位于英国肯特郡，拥有330多名员工。80多个国家的1万多个零售点的汽车零售商、原始设备制造商、金融机构和车队供应商选用其解决方案，以帮助简化购车体验。

全球汽车行业面临着巨大的变化，包括客户期望值的不断提高。数字和实体接触点的无缝体验是汽车行业的重要目标。由于一直以来的流程复杂性，实现这一目标十分困难。

Keyloop专注于在汽车所有权的整个生命周期内提供“体验至上”的方法。Keyloop的愿景是将准确的数据作为其解决方案的核心，使其能够在正确的时间获取。这为经销商提高了效率，实现了“一次键入”的信息流和个性化的客户体验。

Keyloop和ATG将联合创建一个集成技术组合，更全面地连接消费者的整个汽车之旅，通过创新解决方案帮助零售商和原始设备制造商改善其所提供的客户体验。

Keyloop首席执行官Tom Kilroy评论道：“ 收购ATG将标志着我们在切实奉行客户体验至上方面迈出了重要一步。ATG 通过Fusion全渠道汽车零售平台创造了令人振奋的产品。通过将其与Keyloop的互补平台产品和广泛能力相结合，我们可以对汽车零售体验的数字化转型产生有意义的积极影响。我们期待着欢迎ATG才华横溢的团队成为我们的同事。”

ATG首席执行官Tim Smith评论道：“ 在ATG，我们的使命始终是将客户从复杂的汽车销售中解放出来，并通过我们的数字化、保留和数据解决方案提供移动服务。随着我们继续为零售商、原始设备制造商、金融机构和车队供应商提供最先进的以消费者为先的软件，相信Keyloop是我们的最佳选择。我们期待着成为Keyloop的一员，其正在履行自身使命，为全球汽车行业提供体验至上的解决方案。”

Houlihan Lokey和Taylor Wessing担任ATG的顾问。King & Spalding和Paul Hastings LLP担任Keyloop的顾问。Momentum Corporate Finance担任ATG管理层的顾问。该交易尚需满足惯例成交条件。

编者注：

关于Keyloop：

Keyloop针对汽车零售商和原始设备制造商的现代需求提供最先进的定制化解决方案。从展厅到车间，以及两者之间的所有环节，Keyloop的技术为关键系统、工具和部门之间的独特客户体验提供了便利。凭借40年的汽车行业基因以及对成功要素的深刻理解，Keyloop的解决方案已在全球90多个国家交付，并受到全球1.8万多家零售商和80多家原始设备制造商的信赖。如需了解更多信息，请访问：www.keyloop.com。敬请下载Keyloop的最新白皮书：《通过技术革新汽车零售业》。

关于Automotive Transformation Group (ATG)：

作为汽车行业零售软件的创新供应商，Automotive Transformation Group (ATG)的宗旨是让购车变得简单轻松。凭借20年的丰富经验、部署在80个国家的技术以及迄今为止超过130亿次的数字互动记录，公司对购车行为有着深刻的了解，从而能够为全球的零售商、原始设备制造商、金融机构和车队供应商设计消费者至上的软件。如需了解更多信息，请访问：atg.auto。

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