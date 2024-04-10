PUMA 推出大型品牌活動，強化運動表現定位

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球體育公司 PUMA 推出了 10 年來的第一個全球品牌活動「FOREVER. FASTER - 像我們一樣看待比賽」，目的為鞏固 PUMA 在全球最敏捷運動品牌的地位。該活動傳達了品牌與速度的獨特關聯，並邀請所有人，不管是專業運動員還是普通運動員，都像 PUMA 一樣看待比賽。

PUMA 在 1948 年由 Rudolf Dassler 創立，他的願景是創造出可以讓運動員像美洲獅 (Puma) 一樣敏捷、靈活和快速的鞋子。在過去的 75 年裡，PUMA 與世界上速度最快的運動員、俱樂部和聯盟合作，開發出尖端創新、卓爾非凡體育成就，並能將勝利永遠刻印在全球粉絲腦海中的產品。

PUMA 在今年透過全球特色品牌活動，展現速度如何深植於品牌的 DNA 中。速度一直以來都是 PUMA 的宣言。渴望能穎更快速度並超越他人，是人的天性。速度更快可以為您來前所未有的快樂和激增的腎上腺素。對於速度而言，全球一樣熱情。「FOREVER. FASTER - 像我們一樣看待比賽」代表的是以不同的方式看待運動和體育文化，而且最終只有速度最快的人，才能獲勝。在某種程度上，只有 PUMA 辦得到。 PUMA 總是能比別人率先看到下一步，憑直覺迅速採取行動，為其他人設定跟隨的節奏。這也讓我們能夠以不同的方式看待比賽、挑戰傳統，並創造出可以永遠與我們同在的時刻。

「大家都夢想擁有超能力，速度跟美洲獅一樣」，PUMA 執行長 Arne Freundt 說。「速度是偉人用來改變比賽的超能力。就像我們的世界偶像 Mondo Duplantis、Karsten Warholm、 Neymar Jr 或 Breanna Stewart 一樣，我們都知道速度可以展現運動表現和勝利的關鍵。PUMA 將速度帶入生活，邀請所有人突破自己的極限，展現個人最佳狀態，成為更好的自己，讓大家像我們一樣看待比賽：FOREVER. FASTER。」

「PUMA 全新的全球品牌活動是堪稱有史以來最大的行銷投資」，品牌和行銷副總裁 Richard Teyssier 表示，「這是 PUMA 第一次傳達單一的資訊 – FOREVER. FASTER – 全年性的活動，涵蓋足球、跑步、籃球和手球等所有競賽類別。整體品牌想要傳達的是情感和獨樹一幟，以確保這能與我們的目標消費者建立聯繫並產生共鳴。

「FOREVER. FASTER - 像我們一樣看待比賽」將於 4 月 10 日推出，並將透過全體傳媒傳播，例如全球社交媒體、電視、公關、戶外媒體和銷售點。其中包括一部英雄品牌影片和支持頂尖運動員的創意資產，如 Antoine Griezmann、 Breanna Stewart,、Christian Pulisic、Felix Streng、Jack Grealish、Javier “Chicharito” Hernández、Karsten Warholm, Kai Havertz、Lamelo Ball、Luis Suarez、Memphis Depay、Mondo Duplantis、Neymar Jr., Sergio Aguero、Shericka Jackson、Yaroslava Mahuchikh 及其他優秀運動員。今年隨後，PUMA 將為美洲杯、2024 年歐洲杯和 2024 年夏季奧運會提供專門的品牌影片和創意資產。

品牌影片，長版： https://youtu.be/LRJP140fv3E

品牌影片，短版： https://youtu.be/OmQGUQNQkwk

影像： 連結

PUMA

PUMA 是全球頂尖運動品牌的佼佼者，橫跨設計、開發、銷售和行銷鞋類、服裝和配飾。75 年來，PUMA 為世界上跑得最快的運動員開發敏捷產品，堅持不懈地推動體育和文化的發展。PUMA 在足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫和賽車等類別，皆提供了兼具性能和運動風格的產品。PUMA 與知名設計師和品牌合作，將運動的影響帶入街頭文化和時尚。PUMA 集團旗下擁有 PUMA、Cobra Golf 和 stichd 品牌。公司產品銷往 120 多個國家/地區，在全球擁有共約 20,000 名員工，總部位於德國黑措根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。