Global sports company PUMA has launched its first worldwide brand campaign in 10 years “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”

Global sports company PUMA has launched its first worldwide brand campaign in 10 years “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do” (Photo: Business Wire)

Global sports company PUMA has launched its first worldwide brand campaign in 10 years “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do” (Photo: Business Wire)

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Het mondiale sportbedrijf PUMA heeft de eerste wereldwijde merkcampagne in 10 jaar gelanceerd: “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”. Doel van deze campagne is om PUMA’s positionering als Fastest Sports Brand ter wereld te versterken. De campagne speelt in op de unieke connectie van het merk met snelheid en nodigt iedereen, zowel beroepsatleten als sportliefhebbers, uit om het spel te zien zoals PUMA dat doet.

PUMA werd in 1948 opgericht door Rudolf Dassler. Zijn visie was om schoenen te maken die atleten lenig, lichtvoetig en snel zouden maken, net als een poema.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.