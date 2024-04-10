PUMA推出大型品牌活动，强化运动性能定位

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育用品公司PUMA推出了十年来首个全球品牌活动“FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”，旨在巩固PUMA作为全球最快运动品牌的地位。该活动传达了品牌与速度的独特联系，并邀请所有人（无论是专业运动员还是普通运动员）像PUMA一样看待比赛。

1948年，Rudolf Dassler创立了PUMA，他的愿景是打造能让运动员像美洲狮一样敏捷、灵活、快速的运动鞋。在过去的75年中，PUMA与世界上速度最快的运动员、俱乐部和联合会合作，创造了尖端的创新产品，助力体育界取得卓越的表现和胜利，让全球粉丝铭记在心。

今年，PUMA通过在全球范围内开展特色品牌活动，向世人展示了深植于其品牌基因中的速度之美。速度一直是PUMA的优势所在。渴望更快、超越他人是每个人的天性。跑得更快让您获得非凡的愉悦，肾上腺素飙升。人人都对速度怀揣激情。“See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER.”意味着以不同的方式看待体育和体育文化，并最终以最快的方式获胜。在某种程度上，只有PUMA才能做到。PUMA总是能够率先洞察下一个战术，凭借直觉迅速采取行动，并为他人树立榜样。这使我们能够以不同方式看待比赛、挑战传统并创造永恒时刻。

PUMA的首席执行官Arne Freundt表示：“每个人都梦想拥有超能力，而速度就是PUMA的超能力。速度是伟大运动员用来改变比赛的超能力。就像我们的世界偶像Mondo Duplantis、Karsten Warholm、Neymar Jr或Breanna Stewart一样，我们知道速度能让每个人获得出色的运动表现，取得胜利。通过我们将速度融入生活的能力，PUMA邀请所有人突破自身极限，释放个人最佳状态，成为更好的自己，让他们像我们一样看待比赛：FOREVER. FASTER.”

品牌与营销副总裁Richard Teyssier：“我们的全新全球品牌活动是PUMA有史以来最大的营销投资。这是PUMA首次在一整年的时间内，在足球、跑步、篮球和手球等所有运动类别中传递统一的品牌信息：FOREVER. FASTER。整体的品牌信息充满情感、独具特色，以确保能与我们的目标消费者产生联系和共鸣。”

“FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”将于4月10日启动，并将通过社交媒体、电视、公关、户外媒体和全球销售点等各种媒体渠道进行传播。活动将包括一部主打品牌电影和一些支持性创意资产，而且将会有多位顶级运动员参与其中，如Antoine Griezmann、Breanna Stewart、Christian Pulisic、Felix Streng、Jack Grealish、Javier “Chicharito” Hernández、Karsten Warholm、Kai Havertz、Lamelo Ball、Luis Suarez、Memphis Depay、Mondo Duplantis、Neymar Jr.、Sergio Aguero、Shericka Jackson、Yaroslava Mahuchikh等。今年晚些时候，PUMA将为CONMEBOL美洲杯、2024年欧洲杯和2024年夏季奥运会推出专门的品牌视频和创意资产。

长版品牌电影： https://youtu.be/LRJP140fv3E

短版品牌电影： https://youtu.be/OmQGUQNQkwk

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PUMA

PUMA是世界领先的运动用品品牌之一，致力于设计、开发、销售和营销鞋类、服装和配饰。75年来，PUMA为世界上速度最快的运动员创造快速产品，坚持不懈地推动体育和文化向前发展。PUMA在足球、跑步和训练、篮球、高尔夫和赛车运动等领域提供高性能和运动风格的生活用品。它与知名设计师和品牌合作，将运动影响力带入街头文化和时尚。PUMA集团旗下拥有PUMA、Cobra Golf和stichd品牌。该公司的产品销往超过120个国家/地区，在全球拥有约20,000名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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