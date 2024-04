PUMA lança grande campanha de marca para reforçar o posicionamento de desempenho esportivo

Global sports company PUMA has launched its first worldwide brand campaign in 10 years “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”

Global sports company PUMA has launched its first worldwide brand campaign in 10 years “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do” (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva global PUMA lançou sua primeira campanha de marca mundial em 10 anos "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do", com o objetivo de fortalecer o posicionamento da PUMA como a marca esportiva mais rápida do mundo. A campanha transmite a conexão única da marca com a velocidade e convida a todos, tanto atletas profissionais quanto os apaixonados pelo esporte, a ver o jogo como a PUMA.

A PUMA foi fundada em 1948 por Rudolf Dassler, que tinha a visão de criar calçados que tornassem os atletas ágeis, velozes e rápidos - exatamente como um puma. Nos últimos 75 anos, a PUMA trabalhou com os atletas, clubes e federações mais velozes do mundo para criar inovações de ponta que proporcionam excelência esportiva e vitórias que vivem para sempre na memória dos torcedores em todo o mundo.

Este ano, através da campanha de marca apresentada globalmente, a PUMA demonstra como a velocidade sempre esteve profundamente enraizada no DNA da marca. A velocidade sempre foi o ponto de vantagem da PUMA. O desejo de ser mais rápido e ultrapassar os outros está na natureza de todos. Ir mais rápido nos dá alegria e adrenalina como nenhuma outra coisa no mundo. A paixão pela velocidade é simplesmente universal. "See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER." significa ver o esporte e a cultura desportiva de forma diferente e, em última análise, vencer de uma forma que só os mais rápidos conseguem. De uma forma que só a PUMA consegue. A PUMA sempre foi capaz de ser a primeira a ver a próxima jogada, agir rapidamente de acordo com seu instinto e definir o ritmo para os outros seguirem. É isto que nos permite ver o jogo de forma diferente, desafiar convenções e criar momentos que viverão conosco para sempre.

"Todo mundo sonha em ter um superpoder e a velocidade é o da PUMA", disse Arne Freundt, CEO da PUMA. "A velocidade é o superpoder que os grandes jogadores usam para mudar o jogo. Assim como nossos ícones mundiais Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Neymar Jr. ou Breanna Stewart, sabemos que a velocidade impulsiona o desempenho atlético e a vitória em todos. Por meio de nossa capacidade de dar vida à velocidade, a PUMA convida todas as pessoas a romperem seus próprios limites, desbloquearem seu melhor desempenho pessoal e se tornarem uma versão melhor de si mesmas, permitindo que vejam o jogo como nós o vemos: FOREVER. FASTER."

"Nossa nova campanha de marca global é o maior investimento de marketing da PUMA de todos os tempos", disse Richard Teyssier, vice-presidente de marca e marketing. "É a primeira vez que a PUMA tem uma única mensagem - FOREVER. FASTER. - durante todo o ano e em todas as categorias de desempenho, como futebol, corrida, basquete e handebol. A mensagem holística da marca é emocional e distinta para garantir que ela se conecte com nossos consumidores-alvo e faça sentido para ele."

“FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do” será lançada em 10 de abril e será comunicada em todo o mix de mídia, como mídia social, TV, RP, mídia exterior (out-f-home) e pontos de venda em todo o mundo. Ela incluirá um filme de marca de herói e recursos criativos de apoio com atletas de destaque, como Antoine Griezmann, Breanna Stewart, Christian Pulisic, Felix Streng, Jack Grealish, Javier "Chicharito" Hernández, Karsten Warholm, Kai Havertz, Lamelo Ball, Luis Suarez, Memphis Depay, Mondo Duplantis, Neymar Jr., Sergio Aguero, Shericka Jackson, Yaroslava Mahuchikh e muitos outros. Ainda este ano, a PUMA apresentará vídeos dedicados à marca e ativos criativos para a CONMEBOL Copa América, UEFA Euro 2024 e Jogos Olímpicos de Verão de 2024.

Filme de marca, versão longa: https://youtu.be/LRJP140fv3E

Filme de marca, versão curta: https://youtu.be/OmQGUQNQkwk

Imagens: Link

