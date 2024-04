Edgio habilita o Broader FAST Outreach com emissora brasileira

PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--A Edgio tem o prazer de anunciar sua colaboração com a potência brasileira BandNews TV por meio de sua Newco Pay TV. Essa parceria expandirá o alcance do canal FAST no mercado em expansão do maior país da América do Sul, onde os telespectadores clamavam por mais cobertura.

“Nossos clientes pediram isso e nós atendemos”, disse Marcello Zeni, diretor de Novos Negócios e Afiliados da Newco. “Este é apenas o começo. Com o foco na inovação, esperamos aproveitar a vasta oportunidade de crescimento no mercado FAST e preencher a lacuna para nossos clientes. Na Newco, sabemos que a vida não para. E nós também.”

Eric Black, diretor) de tecnologia (CTO) e gerente-geral de Mídia da Edgio, disse: “A Edgio está entusiasmada em ajudar a Newco a ampliar sua presença no Brasil. Tempos empolgantes estão por vir no mercado FAST, que deve quase triplicar até 2027, especialmente fora dos EUA. Com nossa solução dinâmica Uplynk, estamos confiantes de que podemos oferecer os serviços necessários para superar as expectativas.”

A distribuição inicial será reservada para o Brasil através do novo canal “New Brasil”, utilizando o serviço de streaming gratuito Pluto TV, que fez sua estreia no Brasil em 2020. Entretanto, a intenção é expandir para outras plataformas e países. O New Brasil, chamado de “o novo canal em alta”, foi lançado em Lisboa em 24 de abril de 2023.

Junto com o novo parceiro da Newco, Youcast!, um fornecedor brasileiro líder em tecnologia e serviços, a Edgio possibilitou o fluxo de trabalho de ponta a ponta para o New Brasil, através da revenda de tecnologia e serviços gerenciados. A Youcast! está ajudando a expandir o alcance atraindo mais radiodifusores.

A Newco estreou sua operação de TV paga com o canal de notícias 24 horas e segundo maior radiodifusor do Brasil, BandNews, em 19 de março de 2001. O primeiro telejornal foi ao ar às 11 horas daquele dia. Nos últimos 23 anos, o radiodifusor tem consistentemente adicionado novas programações que apelam para uma variedade de audiências.

Hoje, o canal tem uma ampla variedade de conteúdo, desde política, agronegócios, economia, esportes, gastronomia e culinária, até turismo, análise de mercado e debates, além de notícias do cotidiano. O New Brasil também oferece conteúdo do BandSports, que inclui programas como Baita Amigos, BandSports News e After the Game.

Sobre a Edgio

A Edgio (NASDAQ: EGIO) ajuda empresas a fornecer experiências online e conteúdo mais rápido, seguro e com mais controle. Nossa rede de borda amigável para desenvolvedores, globalmente escalável, combinada com nossas soluções de aplicativos e mídia totalmente integradas, fornecem uma plataforma única para a entrega de propriedades da web de alto desempenho e conteúdo de streaming seguros. Através desta plataforma totalmente integrada e serviços de borda de ponta a ponta, as empresas podem fornecer conteúdo de forma mais rápida e segura, aumentando a receita geral e o valor comercial. Para saber mais, acesse edg.io e nos siga no Twitter , LinkedIn e Facebook.

Sobre a Newco

A Newco Pay TV, programadora de TV paga do Grupo Bandeirantes, estreou sua operação de TV paga com o canal de notícias 24 horas, BandNews TV, em 19 de março de 2001. O conceito do canal é oferecer informações completas aos assinantes que não têm tempo para esperar. A qualquer momento, você pode sintonizar os jornais ininterruptos para se manter atualizado. A Newco é um grupo de canais de TV por assinatura e produtos digitais, incluindo Agro+, Arte1, BandNews TV, BandSports, Empreender, Newco Play, Newco Plus, New Brasil, Sabor & Arte, Sexprivé e Terraviva. Saiba mais em https://newcopaytv.gupy.io/.

YouCast

A YouCast é uma importante integradora de sistemas especializada em plataformas de vídeo, reconhecida por sua flexibilidade inigualável na oferta de diversos modelos comerciais e soluções técnicas. Além de nossa experiência em integração de plataformas de vídeo, a YouCast oferece serviços abrangentes de monitoramento e segurança baseados em tecnologia de nuvem de ponta. Com um foco incansável em inovação e confiabilidade, a YouCast permite que as empresas aproveitem todo o potencial do conteúdo de vídeo, mantendo os mais altos padrões de segurança e conformidade. Para explorar nosso abrangente conjunto de serviços e aproveitar o poder do vídeo com confiança, acesse youcast.tv.br.

