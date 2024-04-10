Keyloop簽署收購Automotive Transformation Group (ATG)的最終協議，旨在加速汽車行業全面整合的全通路零售

英格蘭瑞丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球一流的汽車技術公司Keyloop今天宣布已達成收購ATG的最終協議。ATG是一家專注於全通路零售解決方案的創新型汽車技術提供商。

ATG總部位於英國肯特郡，擁有330多名員工。該公司的解決方案受到80多個國家超過10,000個零售點的汽車零售商、原始設備製造商、金融業者和車隊供應商的青睞，旨在幫助人們更輕鬆地購買汽車。

全球汽車行業面臨著重大變化，包括客戶期望的提高。跨越數字和物理接觸點的無縫體驗乃是行業的重要目標。由於歷史過程的複雜性，實現這一目標變得困難。

Keyloop專注於在車輛擁有的整個生命週期內提供「體驗至上」的方法。Keyloop的願景是將準確的數據置於其解決方案的核心，使其在正確的時刻可以存取。這提高了經銷商的效率，實現了「一次搞定」的資訊流，以及個性化的客戶體驗。

Keyloop和ATG將聯合創建一個綜合型的技術組合，更全面地連接整個消費者的汽車旅程，幫助零售商和原始設備製造商透過創新的解決方案來改善客戶體驗。

Keyloop執行長Tom Kilroy評論道:「收購ATG標誌著我們向客戶邁出了重要的一步，使體驗至上的理念成為切實可行的現實。ATG 創造了令人興奮的融合式全通路汽車零售平台。透過將其與Keyloop的互補平台產品和廣泛的功能相結合，我們可以對汽車零售體驗的數位化轉型產生有意義的積極影響。我們期待著ATG的優秀團隊成為我們的同事。」

ATG執行長Tim Smith評論道:「在ATG，我們的使命一直是將客戶從複雜的汽車銷售中解放出來，並通過我們的數字、留存和數據解決方案提供移動性。我們相信Keyloop非常適合我們，因為我們將繼續為零售商、原始設備製造商、金融家和車隊供應商提供尖端的、消費者優先的軟體。我們期待成為Keyloop的一部分，因為Keyloop履行其使命，為全球汽車行業提供體驗至上的解決方案。」

ATG的顧問由Houlihan Lokey和Taylor Wessing擔任。Keyloop由King & Spalding和Paul Hastings LLP擔任顧問。ATG管理層由Momentum Corporate Finance提供顧問。該交易須符合慣例成交條件。

編輯備註:

關於 Keyloop:

Keyloop提供尖端的解決方案，以滿足汽車零售商和原始設備製造商的現代需求。從展廳到廠房，以及兩者之間的一切環節，該公司的技術促進了關鍵系統、工具和部門之間獨特的客戶體驗。憑藉40年的汽車DNA，以及對推動成功所需條件的深刻理解，Keyloop解決方案在90多個國家/地區提供，並受到全球18,000多家零售商和80多家OEM的信賴。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.keyloop.com。下載Keyloop最新白皮書《透過技術革新汽車零售》。

關於 Automotive Transformation Group (ATG):

作為汽車行業零售軟體的創新供應商，Automotive Transformation Group(ATG)的存在是為了讓購車變得更容易。憑藉20年的經驗，遍布80個國家的技術部署，以及迄今為止捕獲的超過130億次數字互動，他們對汽車購買行為有著深刻的理解，這使他們能夠為全球零售商、原始設備製造商、金融家和車隊供應商設計消費者至上的軟體。更多資訊請瀏覽：atg.auto。

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