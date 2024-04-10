可口可樂 ( Coca-Cola )公司在巴黎奧運會和殘奧會之前，推出全球性計畫慶祝每一天的偉大

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為奧運會歷史上最長久的合作夥伴，可口可樂公司今日揭曉了其為2024年巴黎奧運會設定的主題「慶祝每一天的偉大」，以及全球範圍內的可口可樂運動員團隊名單。

慶祝每一天的偉大旨在捍衛生活中大大小小的日常生活時刻，這些時刻創造出神奇的力量，創造出偉大的事物。 可口可樂公司致力於透過一系列品牌活動，吸引球迷和運動員，同時提供更永續的體驗，幫助巴黎 2024 年成為有史以來最壯觀的奧運和殘奧會。

「奧運和殘奧會是可口可樂公司和我們廣泛的產品組合與粉絲建立聯繫的絕佳機會，」全球運動與娛樂行銷及合作夥伴關係副總裁Brad Ross表示。「我們將利用這個全球舞台，展現日常時刻中的偉大是如何創造真正的魔法。」

作為奧運會和殘奧會的全球合作夥伴以及 2024 年巴黎奧運會火炬接力的展示合作夥伴，可口可樂公司將以其廣泛的飲料產品組合讓運動員、官員和觀眾耳目一新。

可口可樂團隊巴黎2024全球名單

奧運會和殘奧會展現了當世界團結一致時所發生的魔法。可口可樂團隊包含了來自不同運動項目、國家和能力的世界級頂尖運動員。他們代表著最新一代的卓越故事，延續該公司與奧運會近百年的合作夥伴關係。

「面對表現的壓力可能令人難以承受，尤其當眾多人寄望於你每天都展現最佳時，」全球足球巨星及可口可樂團隊成員Debinha表示。「這是我第三次參與奧運。今年，我特別讓身邊的人知道，他們是如何激勵我，讓我每天在場內外都追求卓越。」

口可樂公司在2024巴黎奧殘運會的可持續發展目標

可口可樂公司致力於舉辦一場無浪費的奧運與殘奧會。公司將提供各式包裝選擇，旨在最小化廢物產生並降低碳排放。

此外，可口可樂計畫回收再利用瓶裝飲料，讓它們重獲新生或進行再次裝填。這包括裝有回填選項的飲用水和水泉設施、可回收的玻璃瓶，以及製作自回收材料的瓶子。在產品的最後一哩配送階段，將採用更環保的運輸方式，使用電動、生物燃氣或氫動力的低碳車輛將產品送達比賽場地和運動員村。

在2024巴黎奧殘運會期間，透過一系列的線上及現場活動，將聯繫消費者共同慶祝奧運和殘奧會的魔法時刻。更多關於可口可樂公司在2024巴黎的活動信息，敬請造訪coca-colacompany.com。

可口可樂團隊名單：

Alberto Abarza（智利，游泳），Ellie Carpenter（澳洲，足球），Linda Motlhalo（南非，足球），Alex Greenwood（英格蘭，足球），Emma Twigg（紐西蘭，賽艇），Katie Bowen（紐西蘭，足球），Lydia Williams（澳洲，足球），Alex Morgan（美國，足球），Florian Jouanny（法國，殘疾人自行車），Mathilde Gros（法國，場地自行車），Alyssa Naehar（美國，足球），Harrie Lavreysen（荷蘭，自行車），Ramesh Budihal（印度，衝浪），Athing Mu（美國，田徑），Huynh Nhu（越南，足球），Sarina Bolden（菲律賓，足球），CJ Bott（紐西蘭，足球），Ji So-Yun（南韓，足球），Sean McColl（加拿大，運動攀登），Daniel Smrokowski（美國，籃球），Kadeena Cox（英國，殘疾人自行車 & 殘疾人田徑），Tyler Wright（澳洲，衝浪），Debinha（巴西，足球），Kadeisha Buchanan（加拿大，足球），Wu Hai Yan（中國，足球），Dimitrij Ovtcharov（德國，乒乓球）

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