NetApp 与谷歌云( Google Cloud ) 合作，最大程度地提高云数据存储的灵活性

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp®（纳斯达克股票代码：NTAP），这家智能数据基础设施公司，今天宣布扩展与谷歌云的合作伙伴关系，以使组织更轻松地利用其数据进行生成式人工智能（GenAI）和其他混合云工作负载。NetApp和谷歌云宣布了支持几乎任何大小存储卷的谷歌云 NetApp Volumes 的 Flex 服务级别。NetApp 还发布了其 GenAI 工具包参考架构的预览，该架构可用于使用谷歌云 Vertex AI 平台进行检索增强生成（RAG）操作。

谷歌云和NetApp针对NetApp Volumes的更灵活的数据存储选项。

谷歌云与NetApp宣布推出了NetApp Volumes的新服务级别，名为Flex，为客户提供更灵活的控制，以调整其存储和性能，以满足其云工作负载的确切需求。

"对于数据密集型应用程序和洞察力的需求不断增加，这进一步强调了需要一种新的统一数据存储方法，使组织能够在任何时候将数据移动和存储到需要的地方，" NetApp 云存储高级副总裁兼总经理 Pravjit Tiwana 表示。"通过与谷歌云的合作延伸，我们正在提供一种灵活的外形规格，可以在谷歌云系统的现有基础设施上运行，而不会对企业数据管理能力产生任何妥协。"

通过Flex的增加，NetApp Volumes的客户可以从四个服务级别中选择，以利用完全由谷歌云操作的基于NetApp ONTAPTM构建的完全托管文件服务，包括：

标准（Standard） ：具有高可用性、通用性存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 16MiB，推荐用于支持文件共享、虚拟机（VMs）和开发测试环境等工作负载。

：具有高可用性、通用性存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 16MiB，推荐用于支持文件共享、虚拟机（VMs）和开发测试环境等工作负载。 高级（Premium） ：具有高可用性、高性能存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 64MiB，推荐用于文件共享、VMs 和数据库等工作负载。

：具有高可用性、高性能存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 64MiB，推荐用于文件共享、VMs 和数据库等工作负载。 极致（Extreme） ：具有高可用性、低延迟、高吞吐量存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 128MiB，推荐用于在线事务处理（OLTP）高性能数据库和低延迟应用。

：具有高可用性、低延迟、高吞吐量存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 128MiB，推荐用于在线事务处理（OLTP）高性能数据库和低延迟应用。 灵活（Flex）：具有高可用性的存储卷，可从一 GiB 扩展至 100TiB，并且根据底层存储池的大小可达每秒一 GiB/s 的性能。此可适应性服务级别可支持各种用例，包括人工智能。

"谷歌云 NetApp Volumes 仍然是每个企业数字转型战略的关键组成部分," 谷歌云存储部门总经理兼副总裁 Sameet Agarwal 表示。"利用谷歌云技术，NetApp Volumes 将提供新的能力，有助于改善企业运营方式，并为其组织创造现实价值。"

Flex 服务级别将于 2024 年第二季度在 15 个谷歌云区域普遍推出，并计划于 2024 年年底前扩展到其他谷歌云区域。

在谷歌云中释放企业数据，用于生成式人工智能

NetApp还发布了支持NetApp Volumes的GenAI工具包预览版本。这个提供以及相关的参考架构加速了RAG操作的实施，同时实现了安全、一致和自动化的工作流程，可以安全地将存储在NetApp Volumes中的数据与谷歌云Vertex AI平台连接起来。其结果是更强大的能力，可以生成独特的、高质量的和极相关的洞察力和自动化。

"作为智能数据基础设施公司，我们拥有无与伦比的能力，支持数据分类、标记、移动和克隆，无论数据存储在何处，以便我们的客户可以运行高效且安全的人工智能数据管道，" NetApp 云存储高级副总裁兼总经理 Pravjit Tiwana 表示。"借助我们与谷歌云的合作，简化RAG操作使客户能够利用领先市场的人工智能服务和模型，从而产生独特的竞争优势。"

NetApp GenAI工具包具有以下独特功能，有助于优化RAG过程：

普遍的数据踪迹： NetApp ONTAP使客户能够轻松地将来自任何环境的数据包含在内，以支持其RAG工作，并采用通用操作流程，从而降低风险、成本和结果时间。

NetApp ONTAP使客户能够轻松地将来自任何环境的数据包含在内，以支持其RAG工作，并采用通用操作流程，从而降低风险、成本和结果时间。 自动分类和标记： NetApp的BlueXP分类服务自动对数据进行标记，以支持数据管道的摄入和推理阶段的流程化数据清理，确保正确的数据用于查询，并且敏感数据不会违反策略而暴露给模型。

NetApp的BlueXP分类服务自动对数据进行标记，以支持数据管道的摄入和推理阶段的流程化数据清理，确保正确的数据用于查询，并且敏感数据不会违反策略而暴露给模型。 快速、可扩展的快照： ONTAP Snapshot 提供了近乎即时创建的节省空间的、原地副本，适用于向量存储和数据库，如果数据损坏，则可以立即回滚到先前的版本，如果需要时可以前进到某个时间点进行分析。

ONTAP Snapshot 提供了近乎即时创建的节省空间的、原地副本，适用于向量存储和数据库，如果数据损坏，则可以立即回滚到先前的版本，如果需要时可以前进到某个时间点进行分析。 规模化的实时克隆：ONTAP FlexClone 技术可以立即创建向量索引存储的克隆，以安全地使唯一相关的数据立即可用于不同用户的不同查询，而不会影响核心生产数据。

SADA的首席技术官Miles Ward表示：“对于那些能够将数据有效应用于其行业的公司来说，GenAI是一个巨大的机遇。在SADA，我们非常兴奋地将我们丰富的专业知识与NetApp和Vertex AI相结合，以帮助客户加速其人工智能之旅。为什么要生成无知的聊天，而不是生成独特、具体、相关的洞察呢？"

GenAI工具包将在2024年下半年作为公共预览版发布。

要了解有关NetApp Volumes的Flex服务级别或针对Vertex AI的GenAI工具包参考架构的更多信息，请访问NetApp在Google Cloud Next 2024会议上的展位＃1231。该会议将于4月9日至11日在拉斯维加斯的曼德勒湾举行。

附加资源

关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram .

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。