NetApp 与谷歌云( Google Cloud ) 合作，最大程度地提高云数据存储的灵活性

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp®（纳斯达克股票代码：NTAP），这家智能数据基础设施公司，今天宣布扩展与谷歌云的合作伙伴关系，以使组织更轻松地利用其数据进行生成式人工智能（GenAI）和其他混合云工作负载。NetApp和谷歌云宣布了支持几乎任何大小存储卷的谷歌云 NetApp Volumes 的 Flex 服务级别。NetApp 还发布了其 GenAI 工具包参考架构的预览，该架构可用于使用谷歌云 Vertex AI 平台进行检索增强生成（RAG）操作。
谷歌云和NetApp针对NetApp Volumes的更灵活的数据存储选项。
谷歌云与NetApp宣布推出了NetApp Volumes的新服务级别，名为Flex，为客户提供更灵活的控制，以调整其存储和性能，以满足其云工作负载的确切需求。
"对于数据密集型应用程序和洞察力的需求不断增加，这进一步强调了需要一种新的统一数据存储方法，使组织能够在任何时候将数据移动和存储到需要的地方，" NetApp 云存储高级副总裁兼总经理 Pravjit Tiwana 表示。"通过与谷歌云的合作延伸，我们正在提供一种灵活的外形规格，可以在谷歌云系统的现有基础设施上运行，而不会对企业数据管理能力产生任何妥协。"
通过Flex的增加，NetApp Volumes的客户可以从四个服务级别中选择，以利用完全由谷歌云操作的基于NetApp ONTAPTM构建的完全托管文件服务，包括：
- 标准（Standard）：具有高可用性、通用性存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 16MiB，推荐用于支持文件共享、虚拟机（VMs）和开发测试环境等工作负载。
- 高级（Premium）：具有高可用性、高性能存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 64MiB，推荐用于文件共享、VMs 和数据库等工作负载。
- 极致（Extreme）：具有高可用性、低延迟、高吞吐量存储和先进数据管理功能，性能为每 TiB 每秒 128MiB，推荐用于在线事务处理（OLTP）高性能数据库和低延迟应用。
- 灵活（Flex）：具有高可用性的存储卷，可从一 GiB 扩展至 100TiB，并且根据底层存储池的大小可达每秒一 GiB/s 的性能。此可适应性服务级别可支持各种用例，包括人工智能。
"谷歌云 NetApp Volumes 仍然是每个企业数字转型战略的关键组成部分," 谷歌云存储部门总经理兼副总裁 Sameet Agarwal 表示。"利用谷歌云技术，NetApp Volumes 将提供新的能力，有助于改善企业运营方式，并为其组织创造现实价值。"
Flex 服务级别将于 2024 年第二季度在 15 个谷歌云区域普遍推出，并计划于 2024 年年底前扩展到其他谷歌云区域。
在谷歌云中释放企业数据，用于生成式人工智能
NetApp还发布了支持NetApp Volumes的GenAI工具包预览版本。这个提供以及相关的参考架构加速了RAG操作的实施，同时实现了安全、一致和自动化的工作流程，可以安全地将存储在NetApp Volumes中的数据与谷歌云Vertex AI平台连接起来。其结果是更强大的能力，可以生成独特的、高质量的和极相关的洞察力和自动化。
"作为智能数据基础设施公司，我们拥有无与伦比的能力，支持数据分类、标记、移动和克隆，无论数据存储在何处，以便我们的客户可以运行高效且安全的人工智能数据管道，" NetApp 云存储高级副总裁兼总经理 Pravjit Tiwana 表示。"借助我们与谷歌云的合作，简化RAG操作使客户能够利用领先市场的人工智能服务和模型，从而产生独特的竞争优势。"
NetApp GenAI工具包具有以下独特功能，有助于优化RAG过程：
- 普遍的数据踪迹：NetApp ONTAP使客户能够轻松地将来自任何环境的数据包含在内，以支持其RAG工作，并采用通用操作流程，从而降低风险、成本和结果时间。
- 自动分类和标记：NetApp的BlueXP分类服务自动对数据进行标记，以支持数据管道的摄入和推理阶段的流程化数据清理，确保正确的数据用于查询，并且敏感数据不会违反策略而暴露给模型。
- 快速、可扩展的快照：ONTAP Snapshot 提供了近乎即时创建的节省空间的、原地副本，适用于向量存储和数据库，如果数据损坏，则可以立即回滚到先前的版本，如果需要时可以前进到某个时间点进行分析。
- 规模化的实时克隆：ONTAP FlexClone 技术可以立即创建向量索引存储的克隆，以安全地使唯一相关的数据立即可用于不同用户的不同查询，而不会影响核心生产数据。
SADA的首席技术官Miles Ward表示：“对于那些能够将数据有效应用于其行业的公司来说，GenAI是一个巨大的机遇。在SADA，我们非常兴奋地将我们丰富的专业知识与NetApp和Vertex AI相结合，以帮助客户加速其人工智能之旅。为什么要生成无知的聊天，而不是生成独特、具体、相关的洞察呢？"
GenAI工具包将在2024年下半年作为公共预览版发布。
要了解有关NetApp Volumes的Flex服务级别或针对Vertex AI的GenAI工具包参考架构的更多信息，请访问NetApp在Google Cloud Next 2024会议上的展位＃1231。该会议将于4月9日至11日在拉斯维加斯的曼德勒湾举行。
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